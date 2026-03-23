Тренер Тоттенхэма узнал о смерти отца после провала в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор узнал о потере родного отца после разгромного поражения в 31-м туре Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (0:3).

Хорватский тренер не нашёл лучшего выхода, чем покинуть домашнюю арену «Тоттенхэма» сразу после финального свистка.

Трагическая новость выбила Тудора из колеи, поэтому он не появился на пресс-конференции после игры. Вместо него общался с журналистами его ассистент – Бруно Сальто.

«Тудор? Личные и семейные дела. Не лучшее время для общения», – сказал Сальтер на пресс-конференции.

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» находятся рядом с зоной вылета: 17 место и 30 очков.