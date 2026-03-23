  4. Тренер Тоттенхэма узнал о смерти отца после провала в АПЛ
23 марта 2026, 14:31 | Обновлено 23 марта 2026, 14:36
Тренер Тоттенхэма узнал о смерти отца после провала в АПЛ

Игор Тудор быстро покинул арену по завершению матча

23 марта 2026, 14:31 | Обновлено 23 марта 2026, 14:36
112
0
Тренер Тоттенхэма узнал о смерти отца после провала в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор узнал о потере родного отца после разгромного поражения в 31-м туре Английской Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (0:3).

Хорватский тренер не нашёл лучшего выхода, чем покинуть домашнюю арену «Тоттенхэма» сразу после финального свистка.

Трагическая новость выбила Тудора из колеи, поэтому он не появился на пресс-конференции после игры. Вместо него общался с журналистами его ассистент – Бруно Сальто.

«Тудор? Личные и семейные дела. Не лучшее время для общения», – сказал Сальтер на пресс-конференции.

В турнирной таблице чемпионата Англии «шпоры» находятся рядом с зоной вылета: 17 место и 30 очков.

По теме:
Александр АНТОНЕНКО: «Мы не узнавали не игроков, а нашу игру»
Василий КОБИН: «Нам не хватает опыта и сыгранности»
Руслан КОСТЫШИН: «Мы это сделали не для пиара»
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
Футбол | 23 марта 2026, 08:51 7
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил

Илья Забарный прибыл в расположение команды

Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Футбол | 23 марта 2026, 14:16 1
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне
Реал подаст протест после мадридского дерби: досталось и Барселоне

«Сливочные» разъярены работой арбитров в Ла Лиге

МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Футбол | 23.03.2026, 09:56
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Футбол | 23.03.2026, 07:31
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Футбол | 23.03.2026, 11:10
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Мудрик готов принять резонансное решение после приговора по дисквалификации
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
Турнирная таблица УПЛ. ЛНЗ и Шахтер – на вершине перед паузой в чемпионате
23.03.2026, 06:23 2
Футбол
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
Полная доминация, нокаут на первой минуте! Лапин провел бой в Украине
21.03.2026, 21:15 5
Бокс
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
Заложник штаба. Карпаты опять готовы удивить чехардой на тренерском мостике
22.03.2026, 08:42 16
Футбол
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
Динамо выступило с заявлением о Матвее Пономаренко
21.03.2026, 08:26 14
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
22.03.2026, 07:41 1
Футбол
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
21.03.2026, 15:02 19
Другие виды
