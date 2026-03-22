Бесследно исчез. Коуч Тоттенхэма пропустил пресс-конференцию после разгрома
Игорь Тудор отправил помощника на разговор с журналистами
Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор пропустил пресс-конференцию после матча с «Ноттингем Форест» в 31-м туре Английской Премьер-лиги.
Подопечные Тудора дома потерпели поражение от «лесорубов» со счетом 0:3, после чего тренер решил скрыться от внимания СМИ.
На помощь Игору пришел его ассистент, который пообщался с журналистами после фиаско.
Тудор возглавил английский клуб в феврале этого года: на его счету семь матчей во главе «Тоттенхэма» – одна победа, одна ничья и пять поражений.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Igor Tudor did not appear for his post-match press conference after Tottenham's 0-3 defeat due to a "personal family issue".— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 22, 2026
His assistant has stepped in for him. pic.twitter.com/YCzqGRqX6C
