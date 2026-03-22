  4. Бесследно исчез. Коуч Тоттенхэма пропустил пресс-конференцию после разгрома
Англия
22 марта 2026, 19:26 | Обновлено 22 марта 2026, 19:29
Бесследно исчез. Коуч Тоттенхэма пропустил пресс-конференцию после разгрома

Игорь Тудор отправил помощника на разговор с журналистами

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тудор

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор пропустил пресс-конференцию после матча с «Ноттингем Форест» в 31-м туре Английской Премьер-лиги.

Подопечные Тудора дома потерпели поражение от «лесорубов» со счетом 0:3, после чего тренер решил скрыться от внимания СМИ.

На помощь Игору пришел его ассистент, который пообщался с журналистами после фиаско.

Тудор возглавил английский клуб в феврале этого года: на его счету семь матчей во главе «Тоттенхэма» – одна победа, одна ничья и пять поражений.

Андрей Витренко
