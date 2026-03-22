Зона вылета все ближе. Тоттенхэм разгромно проиграл Ноттингему

В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест».

Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.

В результате этого поражения «шпоры» опустились на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:2), поэтому «Тоттенхэм» сохраняет 1 очко отрыва от зоны вылета.

Английская Премьер-лига 2025/26. 31-й тур, 22 марта

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3

Голы: Жезус, 45, Гиббс-Уайт, 62, Авонии, 87

Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0

Голы: Макгинн, 15, Воткнис, 68