Зона вылета все ближе. Тоттенхэм разгромно проиграл Ноттингему
Матч завершился со счетом 0:3
В воскресенье, 22 марта 2026 года, состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Ноттингем Форест».
Игра прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стедиум» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостевой команды.
В результате этого поражения «шпоры» опустились на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
В параллельном матче «Вест Хэм» на выезде проиграл «Астон Вилле» (0:2), поэтому «Тоттенхэм» сохраняет 1 очко отрыва от зоны вылета.
Английская Премьер-лига 2025/26. 31-й тур, 22 марта
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3
Голы: Жезус, 45, Гиббс-Уайт, 62, Авонии, 87
Астон Вилла – Вест Хэм – 2:0
Голы: Макгинн, 15, Воткнис, 68
События матча
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Симон Эхаммер из Швейцарии в семиборье набрал 6670 очков