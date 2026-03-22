  4. Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов
22 марта 2026, 21:18 | Обновлено 22 марта 2026, 21:22
61
0

Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

22 марта 2026, 21:18 | Обновлено 22 марта 2026, 21:22
61
0
Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».

Команды встретились в Лондоне на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium».

«Шпоры» в очередной раз потерпели поражение на глазах у своих болельщиков, уступив со счетом 0:3.

Лондонский клуб до сих пор не может победить в Англии, и эта серия тянется с декабря 2025 года: в последний раз в английском кубке или лиге «шпоры» выигрывали у «Кристал Пэлас» (1:0).

Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта

«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 0:3

Голы: Жезус, 45, Гиббс-Уайт, 62, Авонийи, 87

Видео голов и обзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Тайво Авонийи (Ноттингем Форест), асcист Неко Уильямс.
62’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест), асcист Каллум Хадсон-Одой.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Жезус (Ноттингем Форест), асcист Неко Уильямс.
ВИДЕО. Отсчет до тысячи. Шоу в Нью-Йорке: Месси забил 901-й гол в карьере
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2. Финал Кубка лиги. Видео голов и обзор
Пробой – Металлист – 1:2. Дубль за семь минут. Видео голов и обзор матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
Футбол | 22 марта 2026, 18:49 1
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико
Мадридское дерби. Букмекеры объявили коэффициенты на матч Реал – Атлетико

Эксперты верят в победу королевского клуба

Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22 марта 2026, 07:41 1
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»

Волошин – о разговоре с Андреем перед переходом в «Реал»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Теннис | 22.03.2026, 16:41
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 16-22.03
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
Футбол | 22.03.2026, 08:20
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
На трансфер Пономаренко из Динамо появился претендент
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Футбол | 22.03.2026, 16:40
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Популярные новости
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
21.03.2026, 15:21 11
Биатлон
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 10
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»
21.03.2026, 07:36 14
Футбол
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
Арда ТУРАН: «Мистер Шовковский мог бы об этом рассказать»
20.03.2026, 18:55 25
Футбол
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
Журналист ТВ Реала: «Увидев выступления Лунина, мы должны молиться»
20.03.2026, 16:33 9
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 56
Футбол
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
На ЧМ-2026 по легкой атлетике побит мировой рекорд, который держался 14 лет
22.03.2026, 08:12
Другие виды
