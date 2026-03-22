Тоттенхэм – Ноттингем Форест – 0:3. Очередное фиаско шпор. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
22 марта состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги между клубами «Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест».
Команды встретились в Лондоне на стадионе «Tottenham Hotspur Stadium».
«Шпоры» в очередной раз потерпели поражение на глазах у своих болельщиков, уступив со счетом 0:3.
Лондонский клуб до сих пор не может победить в Англии, и эта серия тянется с декабря 2025 года: в последний раз в английском кубке или лиге «шпоры» выигрывали у «Кристал Пэлас» (1:0).
Английская Премьер-лига. 31-й тур, 22 марта
«Тоттенхэм» – «Ноттингем Форест» – 0:3
Голы: Жезус, 45, Гиббс-Уайт, 62, Авонийи, 87
Видео голов и обзор матча:
События матча
