Тоттенхэм
22.03.2026 16:15
Ноттингем Форест
22 марта 2026, 11:32 |
439
0

Тоттенхэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 22 марта в 16:15 по Киеву

22 марта 2026, 11:32 |
439
0
Тоттенхэм – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Тоттенхэм

22 марта состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16.15.

Тоттенхэм

Для «шпор» текущий сезон проходит далеко не лучшим образом. За 30 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» получил всего 30 очков, благодаря которым пока находится на 16 месте общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета совсем скудное – всего 1 зачетный пункт. Не поразил клуб и в Кубке Англии, где на стадии 1/32 финала он вылетел от «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов англичане смогли дойти до 1/8 финала, там в очень драматическом противостоянии коллектив уступил «Атлетико Мадрид» с общим счетом 5:7.

Ноттингем

«Ноттингем» в текущем сезоне тоже совсем не впечатляет. После 30 игр чемпионата Англии на балансе команды всего 29 баллов, из-за чего она и находится на 17-м месте общего зачета. Столько же очков имеет «Вест Гэм», который находится в зоне вылета, однако у лесников имеют лучшие дополнительные показатели. Национальный кубок коллектив покинул на стадии 1/32 финала, уступив «Рексгему» в серии пенальти.

Однако в Лиге Европы англичане до сих пор продолжают выступления и уже квалифицировались в четвертьфинал, где встретятся с «Порту».

Интересные факты

  • В последних 9-х матчах «Тоттенхэм» одержал только 1 победу.
  • В 8/9 предыдущих матчах «Тоттенгема» забивали обе команды.
  • «Ноттингем» не сохранил ворота сухими в 5/6 последних матчах.
  • «Тоттенхэм» победил только в 2/10 последних матчах на домашнем стадионе.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Конски – Спенс, ван де Вен, Дрегушин, Порро – Тель, Сарр, Грей, Симонс – Круг Муани, Ришарлисон

Ноттингем: Селс – Морату, Миленкович, Эббот – Уильямс, Домингес, Андерсон, Айна – Гиббс-Вайт, Хатчисон – Жезус

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На балансе команды 3 победы, а еще 2 матча завершились выигрышем «Тоттенгема».

Прогноз

Коллективы в текущем сезоне находятся не в лучшей форме, особенно если говорить о линии обороны. Именно поэтому я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.7 по линии БК betking).

По теме:
Астон Вилла – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Верес – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Обнародована оценка Ярмолюка за матч АПЛ Лидс – Брентфорд
Тоттенхэм Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из легендарных игроков отреагировал на катастрофу в Ворскле
Футбол | 22 марта 2026, 10:29 0
Один из легендарных игроков отреагировал на катастрофу в Ворскле
Один из легендарных игроков отреагировал на катастрофу в Ворскле

Будут ли существенные изменения в Полтаве?

Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
Футбол | 22 марта 2026, 08:02 7
Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо
Разница – колоссальная. Костюк превзошел Шовковского в Динамо

Команда стала чаще создавать моменты

Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Биатлон | 21.03.2026, 15:21
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Падение Меркушиной. Эберг и Симон разыграли победу на финише персьюта
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Футбол | 22.03.2026, 07:41
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Вратарь Реала: «Я такого от Лунина не ожидал»
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Другие виды | 21.03.2026, 15:02
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Прыжки в высоту. Олег Дорощук завоевал золото чемпионата мира в помещении
Популярные новости
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
Это приговор и нынешнему тренеру Шахтера, и нынешнему Шахтеру
20.03.2026, 10:51 126
Футбол
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
Альваро АРБЕЛОА: «Куртуа – лучший вратарь в истории, а Лунин...»
21.03.2026, 14:05 9
Футбол
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
Аонишики выиграл битву одзеки. Как прошел 13-й день Haru Basho
20.03.2026, 11:52 15
Борьба
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
Ярмоленко получил предложение о трансфере, чтобы завоевать трофей
20.03.2026, 08:55 6
Футбол
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
Шансы растут. Названы условия, которые дадут Шахтеру напрямую попасть в ЛЧ
20.03.2026, 20:32 31
Футбол
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
Геннадий Головкин опозорился на весь мир своим решением
21.03.2026, 09:26 6
Бокс
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
Нокаут в первом раунде! Александр Хижняк дебютировал на профи-ринге
21.03.2026, 20:37 23
Бокс
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
Прыжки в высоту. Магучих выиграла золото ЧМ-2026, Левченко поделила серебро
20.03.2026, 14:01 24
Другие виды
