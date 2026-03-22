22 марта состоится поединок 31-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Ноттингемом». По киевскому времени игра начнется в 16.15.

Тоттенхэм

Для «шпор» текущий сезон проходит далеко не лучшим образом. За 30 туров Премьер-лиги «Тоттенхэм» получил всего 30 очков, благодаря которым пока находится на 16 месте общего зачета. Однако расстояние от зоны вылета совсем скудное – всего 1 зачетный пункт. Не поразил клуб и в Кубке Англии, где на стадии 1/32 финала он вылетел от «Астон Виллы».

В Лиге чемпионов англичане смогли дойти до 1/8 финала, там в очень драматическом противостоянии коллектив уступил «Атлетико Мадрид» с общим счетом 5:7.

Ноттингем

«Ноттингем» в текущем сезоне тоже совсем не впечатляет. После 30 игр чемпионата Англии на балансе команды всего 29 баллов, из-за чего она и находится на 17-м месте общего зачета. Столько же очков имеет «Вест Гэм», который находится в зоне вылета, однако у лесников имеют лучшие дополнительные показатели. Национальный кубок коллектив покинул на стадии 1/32 финала, уступив «Рексгему» в серии пенальти.

Однако в Лиге Европы англичане до сих пор продолжают выступления и уже квалифицировались в четвертьфинал, где встретятся с «Порту».

Интересные факты

В последних 9-х матчах «Тоттенхэм» одержал только 1 победу.

В 8/9 предыдущих матчах «Тоттенгема» забивали обе команды.

«Ноттингем» не сохранил ворота сухими в 5/6 последних матчах.

«Тоттенхэм» победил только в 2/10 последних матчах на домашнем стадионе.

Возможные стартовые составы

Тоттенхэм: Конски – Спенс, ван де Вен, Дрегушин, Порро – Тель, Сарр, Грей, Симонс – Круг Муани, Ришарлисон

Ноттингем: Селс – Морату, Миленкович, Эббот – Уильямс, Домингес, Андерсон, Айна – Гиббс-Вайт, Хатчисон – Жезус

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами небольшое преимущество имеет «Ноттингем». На балансе команды 3 победы, а еще 2 матча завершились выигрышем «Тоттенгема».

Прогноз

Коллективы в текущем сезоне находятся не в лучшей форме, особенно если говорить о линии обороны. Именно поэтому я поставлю на обе забьют (с коэффициентом 1.7 по линии БК betking).