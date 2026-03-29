29 марта 2026, 09:50 | Обновлено 29 марта 2026, 09:51
Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных

Рассказываем о, возможно, новых звездах национальных команд

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль

Наступила очередная пауза в клубном футболе, которая приближает национальные команды к чемпионату мира. Кто-то проводит товарищеские матчи, кто-то сражается за последние места на мундиаль. Для многих игроков этот перерыв важен, а для некоторых – особенно, потому что эта пауза может стать хорошим шансом проявить себя на уровне национальной команды. Далее расскажем о пяти самых интересных дебютантах в сборных.

Леннарт Карль (Германия)

Болельщики сборной Германии были разочарованы, когда Юлиан Нагельсманн не включил Карла в состав на ноябрьские международные матчи. Их терпение было вознаграждено: молодой талант «Баварии» получил первый вызов в сборную менее чем через год после дебюта за основную команду мюнхенцев на клубном чемпионате мира.

Карль, которому в феврале исполнилось всего 18 лет, компенсирует недостаток физической силы скоростью, техникой и работой с мячом. В ноябре он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (17 лет и 277 дней), забившим голы в каждом из своих первых двух матчей в стартовом составе. За 4 дня до этого Леннарт стал вторым самым молодым игроком Бундеслиги с сезона 2004/05, который оформил гол и ассист в одном матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль

В декабре Карль стал первым игроком «Баварии», который оформил 5 результативных действий в Бундеслиге до достижения 18-ти лет. В сборной Германии нет недостатка в динамичных атакующих игроках, но Леннарт по праву получил свой вызов, в том числе и потому, что может играть как справа, так и в центре.

Он занимает 11-е место среди всех игроков Бундеслиги по показателю ожидаемых голов (0,48) и ударов по воротам в среднем за матч (2,98), а также входит в топ-10 по ожидаемым ассистам за 90 минут (0,32). Это говорит о том, что у него есть потенциал. На Карла возлагают большие надежды, и если он продолжит двигаться в том же направлении, то может стать будущей звездой сборной Германии.

Кес Смит (Нидерланды)

Смит – молодая звезда «АЗ» и единственный игрок без опыта выступлений за сборную Нидерландов в составе национальной команды. Однако его игра за клуб в этом сезоне показала многообещающие результаты, поэтому его вызов не стал неожиданностью. Несмотря на то, что Смиту исполнилось всего 20 лет в январе, он уже является неотъемлемой частью полузащиты «АЗ». В текущем сезоне Эредивизи только Свен Мийнанс (33) создал больше опасных моментов с игры, чем он (27).

Getty Images/Global Images Ukraine. Кес Смит

Смит также играет большую роль в обороне и является лучшим игроком своей команды по количеству возвратов владения мячом (119). Кроме того, он начал 32 комбинации, которые завершились ударом по воротам – это восьмой лучший показатель в чемпионате Нидерландов. Помимо всего прочего, Смит является одним из лучших выпускников академии «АЗ» за последние годы.

Он сыграл ключевую роль в неожиданной победе «АЗ» в Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2022/23, обыграв «Барселону» и «Реал» в плей-офф, а затем разгромив «Хайдук» со счетом 5:0 в финале. Прошлым летом Нидерланды впервые выиграли чемпионат Европы U-19, а Смит сыграл важную роль в этом триумфе. Он был признан лучшим игроком турнира после того, как забил 4 гола в 5 матчах и создал наибольшее количество опасных моментов (13).

Натан Де Кат (Бельгия)

Де Кату нет еще и 18-ти лет, но он уже является игроком основного состава «Андерлехта» и зарекомендовал себя в качестве потенциальной молодой звезды. Несмотря на свой юный возраст, Натан показал себя эффективным игроком на различных позициях в полузащите. Это говорит о том, что в будущем он может стать универсальным футболистом.

Де Кат пробился в основную команду «Андерлехта» еще в прошлом сезоне, когда ему было 16 лет. Ожидалось, что он станет опорником, который будет контролировать темп и ход игры, но у него не было большой склонности к тому, чтобы действовать из глубины. Затем в феврале команду возглавил Жереми Таравель, а Де Кат перешел на более продвинутую позицию, что пошло ему на пользу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Де Кат

Получив больше свободы в атаке, Натан начал играть на левом фланге. Смена роли позволила ему стать более опасным в нападении, а «Андерлехт» стал больше использовать его технические и физические возможности для того, чтобы справляться с обороной соперников. Однако он все еще неопытен во многих аспектах своей игры. На его статистику влияют разные роли и тот факт, что ему всего 17 лет.

Тем не менее Де Кат принял участие в четырех голевых атаках в последних пяти матчах бельгийской лиги, тогда как в период с июля по февраль таких атак у него было всего две. У Натана есть неплохие шансы пробиться в состав сборной Бельгии, что может совпасть с потенциальным переездом в Германию и переходом на новый уровень, поскольку «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уже следят за ним.

Мика Годтс (Бельгия)

Годтс проводит впечатляющий сезон в Эредивизи в составе «Аякса», став постоянным игроком стартового состава, а также одним из самых результативных и интересных нападающих лиги. Мика – быстрый, техничный и креативный футболист, который представляет значительную угрозу воротам соперника. 20-летний вингер забил 14 голов и отдал 9 ассистов в 26 матчах Эредивизи в текущем сезоне.

Никто в лиге пока не может превзойти суммарный показатель Годтса в 23 результативных действия. Его умение работать с мячом повышает эффективность в завершающей стадии атаки. Восемь из его результативных действий (5 голов и 3 ассиста) произошли после ведения мяча, что на 2 показателя больше, чем у любого другого игрока Эредивизи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мика Годтс

Годтс также занимает первое место в лиге по количеству попыток дриблинга в среднем за матч (6). Эта тенденция проверять защитников на прочность иногда проявляется в слишком долгом удержании мяча, но это также свидетельствует о его смелости и делает игру захватывающей. Все это не гарантирует ему место в сборной, но положительное впечатление во время этого международного перерыва может значительно укрепить его позиции.

Игор Тиаго (Бразилия)

Тьяго претендует на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. В нынешней кампании 24-летний нападающий забил 19 мячей в Премьер-лиге, больше только у Эрлинга Холанда – 22. Только Брайан Мбемо и Айвен Тоуни забивали по 20 голов за «Брентфорд» в АПЛ. У Тьяго еще достаточно времени, чтобы превзойти их показатели.

Бразилец забил 29 мячей в 55 матчах за «Брюгге» в сезоне 2023/24, после чего перешел в «Брентфорд», но пропустил почти всю предыдущую кампанию из-за травмы. В прошлом сезоне Тьяго провел на поле в Премьер-лиге всего 168 минут, не приняв участия ни в одной голевой атаке, но в нынешней кампании он уже наверстал упущенное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

После ухода Мбемо и Йоана Виссы, которые забили суммарно 39 мячей в прошлом сезоне АПЛ, на Тьяго возлагались большие надежды со стороны болельщиков и нового главного тренера Кита Эндрюса. Можно с уверенностью сказать, что он оправдал доверие. Тьяго забил 41,3% всех голов «Брентфорда» в нынешней кампании Премьер-лиги, является лучшим бомбардиром команды и главным преследователем Холанда. Теперь он стал еще и первым бразильцем, который представляет «пчел» на международной арене.

СЕРГЕЙ ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst

Леннарт Карль сборная Германии по футболу дебют сборная Нидерландов по футболу сборная Бельгии по футболу Мика Годтс Игор Тиаго сборная Бразилии по футболу статьи
Counselor
А Матвiй Пономаренко? Потенцiйна загроза нашому головному рекордсмену? 
