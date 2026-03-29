Вундеркинд Баварии и новая звезда АПЛ: 5 интересных дебютантов в сборных

Наступила очередная пауза в клубном футболе, которая приближает национальные команды к чемпионату мира. Кто-то проводит товарищеские матчи, кто-то сражается за последние места на мундиаль. Для многих игроков этот перерыв важен, а для некоторых – особенно, потому что эта пауза может стать хорошим шансом проявить себя на уровне национальной команды. Далее расскажем о пяти самых интересных дебютантах в сборных.

Леннарт Карль (Германия)

Болельщики сборной Германии были разочарованы, когда Юлиан Нагельсманн не включил Карла в состав на ноябрьские международные матчи. Их терпение было вознаграждено: молодой талант «Баварии» получил первый вызов в сборную менее чем через год после дебюта за основную команду мюнхенцев на клубном чемпионате мира.

Карль, которому в феврале исполнилось всего 18 лет, компенсирует недостаток физической силы скоростью, техникой и работой с мячом. В ноябре он стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов (17 лет и 277 дней), забившим голы в каждом из своих первых двух матчей в стартовом составе. За 4 дня до этого Леннарт стал вторым самым молодым игроком Бундеслиги с сезона 2004/05, который оформил гол и ассист в одном матче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леннарт Карль

В декабре Карль стал первым игроком «Баварии», который оформил 5 результативных действий в Бундеслиге до достижения 18-ти лет. В сборной Германии нет недостатка в динамичных атакующих игроках, но Леннарт по праву получил свой вызов, в том числе и потому, что может играть как справа, так и в центре.

Он занимает 11-е место среди всех игроков Бундеслиги по показателю ожидаемых голов (0,48) и ударов по воротам в среднем за матч (2,98), а также входит в топ-10 по ожидаемым ассистам за 90 минут (0,32). Это говорит о том, что у него есть потенциал. На Карла возлагают большие надежды, и если он продолжит двигаться в том же направлении, то может стать будущей звездой сборной Германии.

Кес Смит (Нидерланды)

Смит – молодая звезда «АЗ» и единственный игрок без опыта выступлений за сборную Нидерландов в составе национальной команды. Однако его игра за клуб в этом сезоне показала многообещающие результаты, поэтому его вызов не стал неожиданностью. Несмотря на то, что Смиту исполнилось всего 20 лет в январе, он уже является неотъемлемой частью полузащиты «АЗ». В текущем сезоне Эредивизи только Свен Мийнанс (33) создал больше опасных моментов с игры, чем он (27).

Getty Images/Global Images Ukraine. Кес Смит

Смит также играет большую роль в обороне и является лучшим игроком своей команды по количеству возвратов владения мячом (119). Кроме того, он начал 32 комбинации, которые завершились ударом по воротам – это восьмой лучший показатель в чемпионате Нидерландов. Помимо всего прочего, Смит является одним из лучших выпускников академии «АЗ» за последние годы.

Он сыграл ключевую роль в неожиданной победе «АЗ» в Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2022/23, обыграв «Барселону» и «Реал» в плей-офф, а затем разгромив «Хайдук» со счетом 5:0 в финале. Прошлым летом Нидерланды впервые выиграли чемпионат Европы U-19, а Смит сыграл важную роль в этом триумфе. Он был признан лучшим игроком турнира после того, как забил 4 гола в 5 матчах и создал наибольшее количество опасных моментов (13).

Натан Де Кат (Бельгия)

Де Кату нет еще и 18-ти лет, но он уже является игроком основного состава «Андерлехта» и зарекомендовал себя в качестве потенциальной молодой звезды. Несмотря на свой юный возраст, Натан показал себя эффективным игроком на различных позициях в полузащите. Это говорит о том, что в будущем он может стать универсальным футболистом.

Де Кат пробился в основную команду «Андерлехта» еще в прошлом сезоне, когда ему было 16 лет. Ожидалось, что он станет опорником, который будет контролировать темп и ход игры, но у него не было большой склонности к тому, чтобы действовать из глубины. Затем в феврале команду возглавил Жереми Таравель, а Де Кат перешел на более продвинутую позицию, что пошло ему на пользу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Натан Де Кат

Получив больше свободы в атаке, Натан начал играть на левом фланге. Смена роли позволила ему стать более опасным в нападении, а «Андерлехт» стал больше использовать его технические и физические возможности для того, чтобы справляться с обороной соперников. Однако он все еще неопытен во многих аспектах своей игры. На его статистику влияют разные роли и тот факт, что ему всего 17 лет.

Тем не менее Де Кат принял участие в четырех голевых атаках в последних пяти матчах бельгийской лиги, тогда как в период с июля по февраль таких атак у него было всего две. У Натана есть неплохие шансы пробиться в состав сборной Бельгии, что может совпасть с потенциальным переездом в Германию и переходом на новый уровень, поскольку «Бавария» и дортмундская «Боруссия» уже следят за ним.

Мика Годтс (Бельгия)

Годтс проводит впечатляющий сезон в Эредивизи в составе «Аякса», став постоянным игроком стартового состава, а также одним из самых результативных и интересных нападающих лиги. Мика – быстрый, техничный и креативный футболист, который представляет значительную угрозу воротам соперника. 20-летний вингер забил 14 голов и отдал 9 ассистов в 26 матчах Эредивизи в текущем сезоне.

Никто в лиге пока не может превзойти суммарный показатель Годтса в 23 результативных действия. Его умение работать с мячом повышает эффективность в завершающей стадии атаки. Восемь из его результативных действий (5 голов и 3 ассиста) произошли после ведения мяча, что на 2 показателя больше, чем у любого другого игрока Эредивизи.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мика Годтс

Годтс также занимает первое место в лиге по количеству попыток дриблинга в среднем за матч (6). Эта тенденция проверять защитников на прочность иногда проявляется в слишком долгом удержании мяча, но это также свидетельствует о его смелости и делает игру захватывающей. Все это не гарантирует ему место в сборной, но положительное впечатление во время этого международного перерыва может значительно укрепить его позиции.

Игор Тиаго (Бразилия)

Тьяго претендует на звание лучшего игрока сезона в АПЛ. В нынешней кампании 24-летний нападающий забил 19 мячей в Премьер-лиге, больше только у Эрлинга Холанда – 22. Только Брайан Мбемо и Айвен Тоуни забивали по 20 голов за «Брентфорд» в АПЛ. У Тьяго еще достаточно времени, чтобы превзойти их показатели.

Бразилец забил 29 мячей в 55 матчах за «Брюгге» в сезоне 2023/24, после чего перешел в «Брентфорд», но пропустил почти всю предыдущую кампанию из-за травмы. В прошлом сезоне Тьяго провел на поле в Премьер-лиге всего 168 минут, не приняв участия ни в одной голевой атаке, но в нынешней кампании он уже наверстал упущенное.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игор Тиаго

После ухода Мбемо и Йоана Виссы, которые забили суммарно 39 мячей в прошлом сезоне АПЛ, на Тьяго возлагались большие надежды со стороны болельщиков и нового главного тренера Кита Эндрюса. Можно с уверенностью сказать, что он оправдал доверие. Тьяго забил 41,3% всех голов «Брентфорда» в нынешней кампании Премьер-лиги, является лучшим бомбардиром команды и главным преследователем Холанда. Теперь он стал еще и первым бразильцем, который представляет «пчел» на международной арене.

СЕРГЕЙ ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst