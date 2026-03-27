Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 марта.

1A. Мундиаль снова без сине-желтых. Сборная Украины проиграла Швеции

Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

1B. Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф

31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира

2A. РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

2B. РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»

Наставник сборной Украины рассказал о поражении от команды Швеции

3. Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?

Оппонентом сине-желтых в Валенсии будет сборная Албании

4. Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026

Образованы финальные пары: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия

5A. Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии

Поединок топ-сборных состоялся на арене в американском Фоксборо

5B. Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026

Поляки одержали волевую победу со счетом 2:1

6. ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21

Сборной Украины U-21 предстоит провести поединки против Литвы и Венгрии

7. Калинина разгромила итальянку и вышла в 1/4 финала WTА 125 в Дубровнике

Ангелина разобралась с Нурией Бранкаччо во втором раунде в Хорватии

8. Определен чемпион Украины по биатлону в смешанной эстафете

В соревнованиях победила сборная Сумской области

9. Новый скандал в Ф1. Соперники обратились в FIA из-за решения Мерседеса

Серебряные стрелы обнаружили лазейку в работе переднего антикрыла

10. Итальянский футбол в яме. Проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ

Пока непонятно, что может кардинально изменить ситуацию к лучшему