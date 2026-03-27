  4. Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
27 марта 2026, 11:14 | Обновлено 27 марта 2026, 12:00
466
0

Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ

Главные новости за 26 марта на Sport.ua

27 марта 2026, 11:14 | Обновлено 27 марта 2026, 12:00
466
0
Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 марта.

1A. Мундиаль снова без сине-желтых. Сборная Украины проиграла Швеции
Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

1B. Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира

2A. РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

2B. РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»
Наставник сборной Украины рассказал о поражении от команды Швеции

3. Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Оппонентом сине-желтых в Валенсии будет сборная Албании

4. Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026
Образованы финальные пары: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия

5A. Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии
Поединок топ-сборных состоялся на арене в американском Фоксборо

5B. Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026
Поляки одержали волевую победу со счетом 2:1

6. ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21
Сборной Украины U-21 предстоит провести поединки против Литвы и Венгрии

7. Калинина разгромила итальянку и вышла в 1/4 финала WTА 125 в Дубровнике
Ангелина разобралась с Нурией Бранкаччо во втором раунде в Хорватии

8. Определен чемпион Украины по биатлону в смешанной эстафете
В соревнованиях победила сборная Сумской области

9. Новый скандал в Ф1. Соперники обратились в FIA из-за решения Мерседеса
Серебряные стрелы обнаружили лазейку в работе переднего антикрыла

10. Итальянский футбол в яме. Проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
Пока непонятно, что может кардинально изменить ситуацию к лучшему

Пресс-конференция Реброва, реакция Шевченко по судейству, успех Украины U19
Реформа судейства, Реалу нужен украинец, теннисист сменил гражданство
Подготовка сборной Украины, Шаран возглавил Александрию, требования Полесья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27 марта 2026, 06:23 2
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф

31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Футбол | 27.03.2026, 07:40
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Ребров определился с будущим после фиаско от Швеции и обратился к фанатам
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:49
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Милевский назвал игроков, которых не хватало сборной Украины со Швецией
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Футбол | 27.03.2026, 06:01
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 12
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 71
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
