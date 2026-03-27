Фиаско сборной Реброва, хет-трик Дьекереша, полуфинальные матчи плей-офф ЧМ
Главные новости за 26 марта на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 26 марта.
1A. Мундиаль снова без сине-желтых. Сборная Украины проиграла Швеции
Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок
1B. Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира
2A. РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026
2B. РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»
Наставник сборной Украины рассказал о поражении от команды Швеции
3. Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Оппонентом сине-желтых в Валенсии будет сборная Албании
4. Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026
Образованы финальные пары: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия
5A. Забил Мбаппе. Репетиция ЧМ: Франция выиграла суперматч у Бразилии
Поединок топ-сборных состоялся на арене в американском Фоксборо
5B. Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026
Поляки одержали волевую победу со счетом 2:1
6. ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21
Сборной Украины U-21 предстоит провести поединки против Литвы и Венгрии
7. Калинина разгромила итальянку и вышла в 1/4 финала WTА 125 в Дубровнике
Ангелина разобралась с Нурией Бранкаччо во втором раунде в Хорватии
8. Определен чемпион Украины по биатлону в смешанной эстафете
В соревнованиях победила сборная Сумской области
9. Новый скандал в Ф1. Соперники обратились в FIA из-за решения Мерседеса
Серебряные стрелы обнаружили лазейку в работе переднего антикрыла
10. Итальянский футбол в яме. Проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
Пока непонятно, что может кардинально изменить ситуацию к лучшему
