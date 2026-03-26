Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
26 марта 2026, 23:47 |
Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026

Поляки одержали волевую победу со счётом 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Польша – Албания

26 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Польши и Албании.

Поединок прошел в польской Варшаве на Национальном стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Албанцы выиграли первый тайм благодаря голу Арбера Ходжа. Однако поляки сумели догнать соперника во втором тайме – сначала забил Роберт Левандовский, а победу хозяевам принес Петр Зелинский.

Соперником Польши в финальном матче отбора на ЧМ-2026 станет сборная Швеции.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Польша – Албания – 2:1

Голы: Левандовский, 63, Зелинский, 73 – Ходжа, 42.

сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем