Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026
Поляки одержали волевую победу со счётом 2:1
26 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Польши и Албании.
Поединок прошел в польской Варшаве на Национальном стадионе.
Албанцы выиграли первый тайм благодаря голу Арбера Ходжа. Однако поляки сумели догнать соперника во втором тайме – сначала забил Роберт Левандовский, а победу хозяевам принес Петр Зелинский.
Соперником Польши в финальном матче отбора на ЧМ-2026 станет сборная Швеции.
ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.
Польша – Албания – 2:1
Голы: Левандовский, 63, Зелинский, 73 – Ходжа, 42.
