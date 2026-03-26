Польша и Албания определили финалиста плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026

26 марта состоялся полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Польши и Албании.

Поединок прошел в польской Варшаве на Национальном стадионе.

Албанцы выиграли первый тайм благодаря голу Арбера Ходжа. Однако поляки сумели догнать соперника во втором тайме – сначала забил Роберт Левандовский, а победу хозяевам принес Петр Зелинский.

Соперником Польши в финальном матче отбора на ЧМ-2026 станет сборная Швеции.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Польша – Албания – 2:1

Голы: Левандовский, 63, Зелинский, 73 – Ходжа, 42.