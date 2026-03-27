Тренер сборной Польши выдохнул с облегчением после победы в плей-офф

Тренер сборной Польши по футболу – Ян Урбан – подвел итоги полуфинального матча плей-офф к чемпионату мира 2026 против Албании.

Польская команда на своем поле минимально обыграла соперника (2:1) и вышла в решающий раунд.

Следующим соперником поляков станет сборная Швеции, которая уверенно обыграла Украину (3:1).

«Были моменты, когда я очень волновался из-за происходящего на поле. Соперники дважды могли увеличить преимущество. С самого начала я говорил, что матч будет открытым. После очень хорошего старта, когда команда гостей не могла выйти из своей половины поля, жаль, что мы не забили – тогда все выглядело бы совсем иначе. Затем, после наших неточных передач, соперники начали демонстрировать своё мастерство.

Нужно поздравить команду, потому что был момент, когда игра выглядела не очень хорошо. Нам нужен был такой импульс, чтобы хорошо войти в матч. В перерыве мы сделали одну замену, когда молодые игроки поменялись позициями. Я считаю, что были хорошие моменты, но также и ненужные потери. Тогда мы решили изменить расстановку на четырех защитников в обороне. Некоторые корректировки, когда мы играли втроем в обороне против одного нападающего соперника, давали преимущество сопернику в центральной части поля. То, что они техническая команда и хорошо контролируют мяч, в этом матче было видно.

Мы сделали замены в перерыве и забили гол. Это был тот самый импульс, о котором я говорил. Хотя нужно помнить, что соперники имели шанс вернуть преимущество, но не воспользовались им, после чего мы забили и вышли вперед, ведение которого довели до конца. Были хорошие и плохие моменты, когда нас контратаковали, и это требует доработки.

Мы играем в финале плей-офф. Это точно будет совсем другой матч, который придется проводить совсем иначе. В сегодняшнем поединке у нас было очень много потерь. Албанцы с 15-й по 20-ю минуту играли в свой футбол и показали, что их будет очень трудно победить.

Я доволен, потому что знал, что будем играть против не столько агрессивной, сколько технической команды. Во многих моментах мы пытались получить преимущество и искать передачи вразрез, что хорошо делают как Зелиньски, так и Шиманьски. Возможно, были моменты, где это выходило не идеально, но, к счастью, все закончилось хорошо. Помним, что на матч со Швецией возвращается Никола Залевски, который добавит нам навыков и качества. После анализа этого матча нужно быстро его забыть и готовиться к финалу со Швецией», – сказал Ян.