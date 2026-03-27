  4. Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Польша
26.03.2026 21:45 – FT 2 : 1
Албания
Чемпионат мира
27 марта 2026, 21:42 | Обновлено 27 марта 2026, 22:15
215
0

Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира

27 марта 2026, 21:42 | Обновлено 27 марта 2026, 22:15
215
0
Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Польши

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Албании.

Поединок завершился победой польской команды со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли албанцы, но во втором тайме Польша перевернула игру и вырвала путевку в финал квалификации, где сыграет со Швецией. Албания же проведет товарищеский поединок с Украиной. Обе игры состоятся 31 марта.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Польша – Албания – 2:1

Голы: Левандовски, 63, Зелиньски, 73 – Ходжа, 42

Видео голов и обзор матча:

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша), асcист Себастьян Шиманьски.
63’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Польша), асcист Себастьян Шиманьски.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Арбер Ходжа (Албания), асcист Кристьян Аслани.
