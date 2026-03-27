Польша – Албания – 2:1. С голом Левандовски. Видео голов и обзор матча

В четверг, 26 марта, состоялся полуфинал квалификации чемпионата мира между сборными Польши и Албании.

Поединок завершился победой польской команды со счетом 2:1.

Первыми вперед вышли албанцы, но во втором тайме Польша перевернула игру и вырвала путевку в финал квалификации, где сыграет со Швецией. Албания же проведет товарищеский поединок с Украиной. Обе игры состоятся 31 марта.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Польша – Албания – 2:1

Голы: Левандовски, 63, Зелиньски, 73 – Ходжа, 42

