26 марта на Народовый пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Польши и Албании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда в последнее время ухитряется протискиваться и дальше на большие турниры. Вот только уже на них не удавалось что-то показать. А в Лиге Наций в 2024-м году футболисты набрали только четыре очка - меньше, чем дебютант дивизиона А, Шотландия, и в итоге отправились на понижения с четвертого места в своем квартете.

В последнем отборе тоже получилось далеко не все. Да, сборная сумела оба поединка свести вничью с фаворитом, Нидерландами - что дома, что на выезде закончили 1:1. Но именно она, в отличие от голландцев, допустили еще одну осечку, когда еще в июне уступили кризисной Финляндии на ее поле. В итоге конкурент так и не дал шанс себя догнать, оставив на втором месте и отправив в очередные стыковые поединки.

Албания

Сборная долго котировалась как аутсайдер. И даже дебют на Евро рассматривался как приятное, но исключение. Но при нынешнем наставнике, Силвиньо, получилось выжимать максимум, к тому же и поколение подросло достаточно звездное, от Хюсая и Джимшити в обороне и до Брои на острие. В итоге было возвращение в 2024-м году на Евро, где взяли ничью с Хорватией и боролись до последнего с Италией и даже Испанией.

В отборе тоже команда по умолчанию не могла конкурировать с Англией - та набрала в 2025-м году максимум очков. Но, главное, получилось взять второе место, причем конкурентом выступил главный (не только в спортивном плане) враг - Сербия. Причем если дома с ней была нулевая ничья, то на выезде получилось выиграть, 1:0, и в итоге опередили его на одно очко.

Статистика личных встреч

Восемь раз кряду побеждали поляки. Но в позапрошлом году впервые в истории очный поединок остался за албанцами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, поляков, что играют дома. Но столь важный поединок не сулит яркого футбола - ставим на тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,63).