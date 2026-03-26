Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Чемпионат мира
26 марта 2026, 10:31 |
408
1

Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок начнется 26 марта в 21:45 по Киеву

26 марта 2026, 10:31 |
408
1 Comments
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта на Народовый пройдет матч полуфинала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Польши и Албании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда в последнее время ухитряется протискиваться и дальше на большие турниры. Вот только уже на них не удавалось что-то показать. А в Лиге Наций в 2024-м году футболисты набрали только четыре очка - меньше, чем дебютант дивизиона А, Шотландия, и в итоге отправились на понижения с четвертого места в своем квартете.

В последнем отборе тоже получилось далеко не все. Да, сборная сумела оба поединка свести вничью с фаворитом, Нидерландами - что дома, что на выезде закончили 1:1. Но именно она, в отличие от голландцев, допустили еще одну осечку, когда еще в июне уступили кризисной Финляндии на ее поле. В итоге конкурент так и не дал шанс себя догнать, оставив на втором месте и отправив в очередные стыковые поединки.

Албания

Сборная долго котировалась как аутсайдер. И даже дебют на Евро рассматривался как приятное, но исключение. Но при нынешнем наставнике, Силвиньо, получилось выжимать максимум, к тому же и поколение подросло достаточно звездное, от Хюсая и Джимшити в обороне и до Брои на острие. В итоге было возвращение в 2024-м году на Евро, где взяли ничью с Хорватией и боролись до последнего с Италией и даже Испанией.

В отборе тоже команда по умолчанию не могла конкурировать с Англией - та набрала в 2025-м году максимум очков. Но, главное, получилось взять второе место, причем конкурентом выступил главный (не только в спортивном плане) враг - Сербия. Причем если дома с ней была нулевая ничья, то на выезде получилось выиграть, 1:0, и в итоге опередили его на одно очко.

Статистика личных встреч

Восемь раз кряду побеждали поляки. Но в позапрошлом году впервые в истории очный поединок остался за албанцами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом, причем довольно явным, поляков, что играют дома. Но столь важный поединок не сулит яркого футбола - ставим на тотал меньше 2,5 голов(коэффициент - 1,63).

Прогноз Sport.ua
Польша
26 марта 2026 -
21:45
Албания
Тотал меньше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sass a
Албания НА ЧМ !!!!
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем