Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ

Пожалуй, большинство европейских футбольных болельщиков уже привыкло к тому, что национальная сборная Италии, которая является четырехкратным чемпионом мира и по количеству побед на мундиалях уступает лишь бразильцам, в последние годы перестала выглядеть как команда-монстр, что напрямую сказывается и на результатах. «Скуадра Адзурра» пропустила два последних розыгрыша чемпионатов мира – в 2018 и 2022 годах, – банально не сумев пройти через сито квалификации…

Причем то, что казалось сенсацией в 2018-м, было воспринято уже едва ли не как данность в 2022-м. Более того, прямо сейчас, в 2026-м, итальянская национальная команда вновь крайне близка к тому, чтобы не поехать на очередной чемпионат мира, финальная часть которого ближайшим летом пройдет на полях США, Канады и Мексики. В рамках квалификационного турнира на ЧМ-2026 сборная Италии уже традиционно не сумела завоевать прямую путевку на турнир, пропустив вперед в отборочной группе I великолепную сборную Норвегии с Эрлингом Холандом на острие атаки. И «Скуадра Адзурра» не просто пропустила северян, но и с разгромным счетом проиграла им оба очных противостояния – 0:3 на выезде и 1:4 в родных стенах, – отстав в итоге ровно на эти шесть очков, так как в остальных своих поединках (против Израиля, Эстонии и Молдовы) оба соперника не имели особых проблем, набрав максимум очков.

Теперь итальянцам предстоит ухватиться за последний шанс вырвать путевку на чемпионат мира – через европейский плей-офф квалификации, который пройдет посредством проведения двух матчей (26 и 31 марта), только успех в которых обеспечит возможность поехать летом в США, Канаду и Мексику в качестве полноправных участников главного футбольного праздника планеты, а не обычных туристов. И пока далеко не факт, что итальянцам удастся последовательно пройти барьеры в виде Северной Ирландии и победителя пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

Однако яма, в которую нынче угодил итальянский футбол, вовсе не ограничивается результатами национальной команды. Клубные коллективы, представляющие государство с Апеннинского полуострова, в последние годы также регулярно позорятся в самом престижном турнире европейского континента, коим является Лига чемпионов.

Например, в текущем розыгрыше итальянцев не оказалось вовсе уже начиная со стадии четвертьфинальных матчей. Здесь сыграют команды из Англии, Германии, Испании, Франции и даже Португалии, но не будет ни одного представителя Италии, так как последний из них – Аталанта – был буквально раздавлен в щепки мюнхенской Баварией в 1/8 финала. Немцы сперва на выезде поглумились над бергамасками (6:1), а затем и в домашней встрече, когда многие ждали определенного послабления и снисхождения к уже фактически разбитому сопернику, не показали ни малейшего сострадания к слабому – 4:1.

Getty Images

Но провал Аталанты в дуэли с Баварией не является главным фиаско итальянских клубов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Более показательным является тот момент, что бергамаски стали единственным представителем Италии в 1/8 финала, хотя там же играли команды из, например, куда менее раскрученных в футбольном плане стран как Турция (Галатасарай) и Норвегия (Буде-Глимт).

Настоящий провал итальянских клубных команд в Лиге чемпионов-2025/26 случился еще на основной стадии турнира. Действующий чемпион Италии Наполи занял лишь 30-е место из 36 участников соревнования, сумев разжиться лишь 8 очками (2 победы, 2 ничьи и 4 поражения при разнице мячей 9:15) и вылетев сразу же после проведения «обязательной программы».

Чуть лучше пошли дела у Интера, Ювентуса и Аталанты, которые сумели квалифицироваться в дополнительный раунд плей-офф (фактически 1/16 финала), однако уже там первые два вылетели сразу же. Обидчиком миланцев оказался уже упоминавшийся выше сенсационный Буде-Глимт (3:1, 2:1), а Ювентус со своего пути не менее неожиданно устранил турецкий Галатасарай (5:2, 2:3), о котором речь выше также уже заходила. Только Аталанте посчастливилось буквально проползти в 1/8 финала. Несмотря на поражение в первом матче от дортмундской Боруссии (0:2), в ответной домашней игре бергамаски при помощи пенальти на последней минуте дополнительного времени сумели обеспечить себе необходимый результат (4:1). Но далее Аталанта нарвалась на еще одного представителя Германии – Баварию, – который с удовольствием отомстил за одного из своих извечных соперников по Бундеслиге.

Как итог: клубов из Италии нет в четвертьфинале Лиги чемпионов-2025/26. Но хуже всего для поклонников тамошнего футбола даже не это, а то, что подобный провал вовсе не является беспрецедентным. Напротив, подобные неудачи происходят с апеннинцами все чаще и чаще. Только в этом десятилетии итальянских клубов не было в числе восьми лучших в Лиге чемпионов в сезонах-2020/21, 2021/22 и 2023/24. А теперь к ним добавился еще и нынешний сезон, а это четыре из шести, на секундочку!

Помимо этого Италия, по состоянию на сейчас, дольше всех из представителей так называемой топ-5 чемпионатов не выигрывала Лигу чемпионов. Последний раз представитель Апеннинского полуострова был триумфатором самого престижного клубного турнира континента более полутора десятилетий назад – в сезоне-2009/10 это удалось Интеру.

За прошедшие 16 лет лучшим результатом итальянских команд в Лиге чемпионов были два финала Ювентуса (2014/15 и 2016/17), а также два финала Интера (2022/23 и 2024/25). Но финалы – это не победа, а финалисты – это отнюдь не чемпионы, про которых будут помнить десятилетия спустя, а вот имя их соперников могут и подзабыть. Тем более, если этот самый соперник оказался настолько беспомощным в ключевой дуэли, как Интер против ПСЖ в финале минувшего года – 0:5.

Как видим, ситуация складывается вовсе не радужная. Итальянский футбол угодил в яму и, как минимум с точки зрения результатов, нуждается в экстренных «реанимационных действиях». Другой вопрос, что необходимо сделать, чтобы эти негативные тенденции ушли в сторону, а представители Серии А опять начали занимать места на самой вершине… Ответа на него прямо сейчас, кажется, нет не только у автора этих строк, но и у любого руководителя, представляющего итальянские клубы или тамошнюю федерацию футбола.

Текст: meta.ua