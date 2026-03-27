  4. РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
26.03.2026 21:45 – FT 1 : 3
27 марта 2026, 00:23 | Обновлено 27 марта 2026, 00:27
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

27 марта 2026, 00:23 | Обновлено 27 марта 2026, 00:27
3611
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
УАФ. Сергей Ребров

Вечером 26 марта сборная Украины проиграла в Валенсии матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против команды Швеции (1:3).

31 марта Швеция сыграет за путевку на ЧМ-2026 против Польши, а Украина проведет товарищеский матч против Албании.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-желтых Сергей Ребров рассказал:

«Мы проиграли этот матч, мы проиграли плей-офф. Мы проиграли сильному сопернику. Чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтоб каждый игрок показывал свой максимум.

К сожалению, мы сегодня этого не показали, и мы проиграли. Я не знаю, позорно это или нет. Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свою работу. Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол.

Отставка? У меня контракт заканчивается. Посмотрим. Пока не было предложений, ничего не могу сказать. У меня еще есть одна игра.

Какое настроение у команды? Такое, как у всех болельщиков. Такое же и у меня. К сожалению, мы проиграли очень важный матч. Я также расстроен, как и все. Если сейчас зайти в раздевалку, никто не разговаривает, все понимают, что мы потеряли шанс. Очень важный шанс для нас и для всей Украины.

Я никого не планирую отпускать. Я не думаю, что игроки хотят сейчас уехать куда-то».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Кристоффер Нордфельдт.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Беньямин Нюгрен.
Archie1991
ПДРС!
Перший Серед Рівних в бані
Ребята у нього контракт до 31 липня, значить буде сидіти. Подати у відставку зараз - це для нього втратити пару сотень тисяч доларів, а на такий важкий крок він не піде.
Та це ще буде щастя, якщо він хоча б 31 липня піде зі збірної, бо всяке може бути, можуть контракт і подовжити до 2028 року. Я так розумію, ніякого рішення ще остаточно не прийнято, ще будуть думати. 
Евгений Иванович
Ти диви яке воно, ще пропозиції якісь чекає😄
514839
Пропозицій ше не було? Так там же, наче, в Сіті місце звільняється, чого ж вони..? А в Тотенхем - хоч завтра!
romario1501
Ребров аут!!!
Surkez
От вообще не удивлюсь,если кумец его продлит 🤣🤣🤣
icebeer
Длбб 
Yauheni Saladounik
рЫбров, у тебя ещё много игр !!! только играй их в другом месте, не на месте тренера сборной Украины!!! шЫвченко ВОН!!! если бы шЫвченко не покрывал своего кума, рЫброва давно уже не было на посту тренера!!! Это напоминает анекдот со старой кобылой, которая обещала выиграть гонку!!! Ну не смогла... 
Сергей Дзень
Ребро винен,але ж сука футболки наші що творять??? якщо команда під керівництвом якогось тренера сититься,то ця команда бере себе в руки і виносить всіх.так що гравці,і їх якість тут на першому місці...
Микола Ведмідьов
Так соромно мені....
Александр Бондарь
Пшел накуй и ты и гандрей,шлю шка королевской.
Карабас Барабас
Його белькотіння мені Трампа нагадує
zaval1965
Я хочу ще з Албанію обісратись,а потім тільки піду.Ну щоб навіть у другана Андрюхі більше ніколи не виникало бажань мене колись повернути.
Golhuyshtanga
Карпати шукають заміну іспанцю , можна послати резюме 
Der Gartenzwerg
І саме це остання гра стане апогеєм тренерського генія Реброва, і одразу з'явиться пропозиція - від УАФ, продовжити контракт зі збільшенням зарплати
Vitason
Які ,мля пропозиції ,йди у відставку,що ти верзеш ,ти все провалив,давно треба було йти,хватить мучатись и мучить всіх інших 
mini.f
Не вірю в те, що Ребров залишить тепле місце головного тренера збірної. Його кращий товариш і друг А.Шевченко залишит його на посаді,добаве грошинят і буде горе-тренер готувати нову команду до ЧС 2030 року.
Kh75
не вміють наші колишні топові спортсмени вчасно зупинитися, поки не поринуть у лайно - не заспокояться
igor64
Як бездарно...в першому таймі  0 ударів...що це...
igor64
Та йди вже сам.. там де.сь радіо тебе чекає...
