РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Вечером 26 марта сборная Украины проиграла в Валенсии матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против команды Швеции (1:3).

31 марта Швеция сыграет за путевку на ЧМ-2026 против Польши, а Украина проведет товарищеский матч против Албании.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-желтых Сергей Ребров рассказал:

«Мы проиграли этот матч, мы проиграли плей-офф. Мы проиграли сильному сопернику. Чтобы выигрывать такие игры, нужно, чтоб каждый игрок показывал свой максимум.

К сожалению, мы сегодня этого не показали, и мы проиграли. Я не знаю, позорно это или нет. Наверное, для болельщиков это позорно. Мы делали свою работу. Ребята делали, мы делали. К сожалению, мы проиграли, это футбол.

Отставка? У меня контракт заканчивается. Посмотрим. Пока не было предложений, ничего не могу сказать. У меня еще есть одна игра.

Какое настроение у команды? Такое, как у всех болельщиков. Такое же и у меня. К сожалению, мы проиграли очень важный матч. Я также расстроен, как и все. Если сейчас зайти в раздевалку, никто не разговаривает, все понимают, что мы потеряли шанс. Очень важный шанс для нас и для всей Украины.

Я никого не планирую отпускать. Я не думаю, что игроки хотят сейчас уехать куда-то».

ВИДЕО. Украина – Швеция: пресс-конференция Сергея Реброва