26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда потерпела разгромное поражение – 1:3. Хет-трик за скандинавов оформил Виктор Дьокереш. За Украину первый гол забил Пономаренко.

В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на мундиаль.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Украина – Швеция – 1:3

Гол: Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьокереш, 6, 52, 72 (п)

ГОЛ! Дьекереш, 6 мин, 0:1

ГОЛ! Дьекереш, 52 мин, 0:2

ГОЛ! Дьекереш, 72 мин, 0:3

ГОЛ! Пономаренко, 90+1 мин, 1:3