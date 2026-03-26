Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.
Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Украинская команда потерпела разгромное поражение – 1:3. Хет-трик за скандинавов оформил Виктор Дьокереш. За Украину первый гол забил Пономаренко.
В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на мундиаль.
ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.
Украина – Швеция – 1:3
Гол: Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьокереш, 6, 52, 72 (п)
ГОЛ! Дьекереш, 6 мин, 0:1
ГОЛ! Дьекереш, 52 мин, 0:2
ГОЛ! Дьекереш, 72 мин, 0:3
ГОЛ! Пономаренко, 90+1 мин, 1:3
События матча
