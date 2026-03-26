  Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
26 марта 2026, 23:42 | Обновлено 26 марта 2026, 23:49
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча

26 марта сборная Украины провела ключевой матч полуфинала плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против сборной Швеции.

Встреча состоялась в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Украинская команда потерпела разгромное поражение – 1:3. Хет-трик за скандинавов оформил Виктор Дьокереш. За Украину первый гол забил Пономаренко.

В финале отбора сборная Швеции сыграет против Польши. Украина потеряла все шансы на мундиаль.

ЧМ-2026. Плей-офф отбора, полуфинал.

Украина – Швеция – 1:3

Гол: Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьокереш, 6, 52, 72 (п)

ГОЛ! Дьекереш, 6 мин, 0:1

ГОЛ! Дьекереш, 52 мин, 0:2

ГОЛ! Дьекереш, 72 мин, 0:3

ГОЛ! Пономаренко, 90+1 мин, 1:3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (УКРАИНА).
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Швеция).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Кристоффер Нордфельдт.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Беньямин Нюгрен.
По теме:
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:51 9
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Теннис | 26 марта 2026, 21:47 14
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 23-29.03

Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26.03.2026, 09:07
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб поддержал обращение Полесья, Буткевича и Усика
Футбол | 26.03.2026, 22:27
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб поддержал обращение Полесья, Буткевича и Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб поддержал обращение Полесья, Буткевича и Усика
DimB
гнати Реброва ссаними труселями разом з кумом Шевой
Burevestnik
Бондар (йпрст...)  проспав Дьокеріша!!!
те бондар - бездар. бл...
moysha
Ребров бездар і фуфло, якого потрібно було вигнати вже давно. А Шевченко  такий само мудак. Ось мій підсумок їхньої безтолкової діяльності за великі гроші.
vladka76
Нема жодного сенсу обговорювати як грали окремі гравці - бо на полі не було команди, так само як і тренера. Фізруччіо - у відставку. Крапка!
stalker digga
Играли как в товарищеском матче. И выделеть некого.
Мосій Шило
Каліч
Стюард #11
ДЕ відео голів?! Все як завжди тут... 
zzg77
Поттер краще Реброва!!!
Kirill Kovalyov
браво, педерация!
Популярные новости
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
26.03.2026, 08:53 3
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 17
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
