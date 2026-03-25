В четверг, 26 марта, состоится поединок плей-офф квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Украины и Швеции. Матч пройдет в Валенсии (Испания) на стадионе «Сиутат де Валенсия», игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины заняла второе место группы D, в которой также были представлены Франция, Исландия и Азербайджан. Шведы завоевали право побороться за путевку на мундиаль благодаря выступлению в Лиге наций, где они выиграли группу С1. А в отборочной группе на ЧМ-2026 «Тре крунур» заняли последнее место, не одержав ни одной победы (2 ничьи и 4 поражения). Победитель матча Украина – Швеция в финале плей-офф квалификации встретится с победителем противостояния Польша – Албания.

