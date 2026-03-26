Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок
В Валенсии состоялся поединок плей-офф квалификации чемпионата мира, в котором встретились сборные Украины и Швеции.
Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф.
Украина – Швеция – 1:3
Голы: Пономаренко (90) – Декереш (6, 51, 73 – пен.)
Предупреждения: Нордфельдт (75) – Тымчик (56), Трубин (71)
Украина: Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Цыганков, Ванат (Яремчук, 60).
Швеция: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Линделеф, Хиен (Старфельт, 37), Лагербильке, Ногрен, Карльстрем, Аяри (Бергвалль, 77), Йоханссон, Декереш, Эланга (Сванберг, 90+4).
Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)
Стадион «Сиутат де Валенсия» (Валенсия, Испания)
Ну і коментатори на Megogo - ще ті долбойоби...
Шведи тактично чітко зіграли, а наше непорозуміння з порожніми очима спостерігало
Ребров - заяву на стіл!