Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
УКРАИНА
26.03.2026 21:45 – FT 1 : 3
Швеция
26 марта 2026, 23:41 | Обновлено 26 марта 2026, 23:43
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции

Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

Getty Images/Global Images Ukraine

В Валенсии состоялся поединок плей-офф квалификации чемпионата мира, в котором встретились сборные Украины и Швеции.

Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф.

Украина – Швеция – 1:3

Голы: Пономаренко (90) – Декереш (6, 51, 73 – пен.)

Предупреждения: Нордфельдт (75) – Тымчик (56), Трубин (71)

Украина: Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Цыганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеция: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Линделеф, Хиен (Старфельт, 37), Лагербильке, Ногрен, Карльстрем, Аяри (Бергвалль, 77), Йоханссон, Декереш, Эланга (Сванберг, 90+4).

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Стадион «Сиутат де Валенсия» (Валенсия, Испания)

УКРАИНА – ШВЕЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Nostradamus
Ну давайте не будемо засмучуватися, а будемо с собою чесними, шо це закономірний результат і окунути цю недокоманду мордами в бруд сьогодні піде на користь. Ми ж розуміли всі, ще ..дцять матчів тому, що з цим кумовським фізруком ні малюнку, ні результату не буде. Поздоровляємо один одного з тим, що на наступний матч збірна вийде під наставництвом справжнього Тренера (сподіваюсь, Мирона Маркевича).
МИКОЛА КОЗІК
ЗаПарний - красава, головне, що зачіску поправляв частіше, ніж корисних дій зробив...
Ну і коментатори на Megogo - ще ті долбойоби...
Юджин Тогаєв
Цей матч як "вінець" кар'єри Реброва в Збірній. Весь його шлях в збірній виглядав як один матч сьогодні. 
Перший Серед Рівних в бані
І це Швеція, яка програвала все підряд, зайняла останнє місце в групі з нулем перемог, грала в Лізі Ц ліги націй, і втратила купу гравців через травми. Ну кого б вони ще обіграли як не збірну України імені Сергія Реброва?
Bahus1
Закономірно, найгірша збірна і тренер в історії. Урод щас бичиться буде на пресухі
Iigor6583
забарний, бондар, тимчик, калюжний, зубков, судаков... повне дно, бездари тихохідні на напівзігнутих, ребров на вихід...
MrStepanovM .
навіть не сумнівався що обісремось, саме обісремось, а не програємо...радий за Пономаренко
Local78
Обійшлось без валідолу.
AleksDnipro
Шевченка на *** з федерації!
SAIMON86
Зараз Ребров скаже Команда віддалась я не маю якихось питань до хлопців. І це при тому що у нас один Удар у ствір воріт🤷🏻
dudigo78
Шкода ісландців. Вони б точно дали бій шведам, і може навіть їх і пройшли. Нас тут по справедливості і не повинно було бути
Микола Унгурян
Так щоб грати на мундіалі то як мінімум потрібно мати тренера. А у нас дегенерат кум голови асоціації 
Шведи тактично чітко зіграли, а наше непорозуміння з порожніми очима спостерігало
turist86
Безхребетні лузери. Думали що це дно, але тут знизу постукали.
Ребров - заяву на стіл!
roman75zpr
...20 лет ждал, когда же мы опять сыграем на ЧМ... но, те, кто 20 лет назад тянули всю сборную, последние два года бесцеремонно втаптывали её в дно!! И сегодня его окончательно пробили...
Brian
Цей матч підбив всю жалюгідну тренерську кар'єру недоумкуватого фізука реброва. Але не будемо засмучуватися, тому що є дуже симпатична збірна Косово, де грає представник УПЛ. Будемо тримати за них кулаки у матчі з турками.
Евгений Иванович
Коментатори у нас теж повне дно. Постійно виправдовують наших упирів кривоногих.
maxnoise
насправді, добре що Пономаренко забив. єдиний позитивний епізод і добре що на прикінці. але загалом - якість гри не варта чемпіонату світу.
Alehandro
Зараз Сірожа скаже: "але ж ви бачили, як команда грала в кінці! це зародження нової Збірної. Але на це потрібен час. Дайте мені ще років 15 і хуліард доларів і все буде тіп-топ..."
avk2307
Судаков провалил игру . Ничего не видят тут 
samird
Єдині три гравці, які заслуговують добрих слів за цю гру - Пономаренко, Миколенко та Циганков. Бондаря я сподіваюсь ніколи більше в збірній не побачити. Він і так ніякий. А ще й не на своїй позиції - це просто повний нуль. Все три голи з під нього - статист. Тимчика туди ж. Зубков, майже як завжди в збірній - абсолютна амеба. Калюжний як вміє - так і грав. Як і Судаков. Ванат по такій грі - абсолютно мимо каси. Забарний - треба набагато краще. Такий же посередній як і більшість сьогодні. Ярмолюк - наче і не найгірший далеко, але треба набагато краще. Трубін. Чергова посередня гра. Сподіваюсь - це останній матч Реброва на чолі збірної.
