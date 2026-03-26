Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции

В Валенсии состоялся поединок плей-офф квалификации чемпионата мира, в котором встретились сборные Украины и Швеции.

Чемпионат Мира. Квалификация. Плей-офф.

Украина – Швеция – 1:3

Голы: Пономаренко (90) – Декереш (6, 51, 73 – пен.)

Предупреждения: Нордфельдт (75) – Тымчик (56), Трубин (71)

Украина: Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Цыганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеция: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Линделеф, Хиен (Старфельт, 37), Лагербильке, Ногрен, Карльстрем, Аяри (Бергвалль, 77), Йоханссон, Декереш, Эланга (Сванберг, 90+4).

Арбитр: Жоау Пиньейру (Португалия)

Стадион «Сиутат де Валенсия» (Валенсия, Испания)

