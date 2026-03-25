26 марта, в 21.45 по киевскому времени, на арене «Эстадио Сьюдад де Валенсия» в поединке полуфинала плей-офф ЧМ-2026 встретятся национальные команды Украины и Швеции.

Украина

Национальная сборная Украины пока что лишь раз выступала на чемпионате мира. Было это двадцать лет назад, на Мундиале-2006, в Германии, где подопечные Олега Блохина сходу пробились в четвертьфинал.

Необходимо отметить, что на ЧМ-2006 «сине-желтые» пробились с первого места в отборочной группе, минуя стыковые матчи.

А вот в стыковых поединках наша команда доселе пять раз искала счастья, но ни разу не смогла пройти этот этап и пробиться на мировой футбольный форум. Хочется надеяться, что в этот раз ситуация изменится в нашу пользу.

В отборочной группе ЧМ-2026 сборная Украины заняла второе место, пропустив вперед сборную Франции.

В принципе, французы являлись безоговорочными фаворитами нашей группы, и свою мощь подтвердили на деле, дважды переиграв подопечных Сергея Реброва. И если в первом поединке, на нейтральном поле, наша команда хоть как-то пыталась сопротивляться (уступили 0:2), то в матче на выезде шансов у украинских футболистов не было вообще (0:4).

Путевку в плей-офф ЧМ-2026 наша команда добыла благодаря в первую очередь двум победам над сборной Исландии – 5:3 и 2:0, а также победе над Азербайджаном – 2:1. Еще один поединок с закавказскими футболистами для нашей команды завершился неприятной ничьей 1:1, после которой и футболисты нашей команды, и ее главный тренер получили изрядную порцию уничижительной критики.

Накануне матча против «тре крунур» наша сборная испытывает серьезные кадровые проблемы. Из-за разной степени травм и повреждений главной команде страны не смогут помочь Александр Зинченко, Артем Довбик, Николай Матвиенко, Тарас Михавко, Максим Таловеров и Арсений Батагов. Также под вопросом участие в игре Романа Яремчука.

Из-за «лишних» предупреждений игру против шведов вынуждены пропустить Роман Малиновский и Ефим Конопля. Не получил вызов в национальную команду и не имеющий стабильной игровой практики в «Реале» Андрей Лунин.

По причине кадрового «голода» в основном списке вызванных Ребровым игроков на матч против шведов сразу четыре дебютанта: голкипер Руслан Нещерет и форвард Матвей Пономаренко, представляющие «Динамо», а также два игрока «Полесья»: защитники Борис Крушинский и Эдуард Сарапий.

В случае удачного итога матча против сборной Швеции, 31 марта на этом же стадионе в Валенсии наша команда сыграет финальный матч плей-офф ЧМ-2026 против победителя параллельного полуфинального матча Польша – Албания. А в случае неудачи – здесь же сыграет товарищеский поединок с неудачником параллельного полуфинала.

Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины:

– Я очень доволен, что, несмотря на состояние войны, наша сборная попала в плей-офф. Я думаю, что мы заслуживаем выхода на чемпионат мира. Все ждут, вся страна ждет этой игры. У сборной Швеции новый тренер, под руководством которого команда провела лишь несколько матчей. Некоторые вещи изменились в этой команде с приходом нового тренера. Но манера игры и стиль не меняются.

Швеция

В отличие от нашей сборной, еще одна «сине-желтая» национальная команда 12 раз выступала на финальных этапах чемпионатов мира. И за это время сборная Швеции становилась вице-чемпионом и дважды бронзовым призером ЧМ.

Однако на последнем по счету чемпионате мира – 2022 года – сборная Швеции не сыграла, поскольку не прошла отбор. Не попали «тре крунур» и на Евро-2024, провалив квалификацию. Как следствие – многолетний наставник сборной Швеции Янне Андерссон подал в отставку.

Вместо него команду возглавил датчанин Йон-Даль Томассон, в недалеком прошлом знаменитый форвард «Милана». Томассон стал первым иностранный наставником в истории «тре крунур».

Однако продержаться долго во главе сборной Швеции Томассону не удалось. После четырех провальных матчей отбора на ЧМ-2026, в которых шведы набрали лишь одно очко, его уволили. Кстати, это впервые в истории сборной Швеции был уволен ее наставник.

Новым рулевым «тре крунур» снова стал иностранец – британец Грэм Поттер, в недалеком прошлом – наставник «Челси» и «Вест Хэма», откуда был изгнан за неудовлетворительные результаты, а в более далеком прошлом – наставник шведского «Эстерсунда».

Несмотря на то, что под руководством Поттера шведы провели лишь два матча отбора, в которых добыли лишь одно очко, тамошняя национальная футбольная ассоциация решила продлить договор с британцем аж до 2030 года.

Хотя шведы в отборе на ЧМ-2026 финишировали на последнем месте, они все равно попали в плей-офф. Попали они туда благодаря победе в группе С Лиги наций.

Накануне матча против сборной Украины команда Швеции испытывает серьезные кадровые проблемы. Из-за травмы вне игры главная звезда «сине-желтых» – форвард «Ливерпуля» Александер Исак. Кроме него, не помощник шведам и опытный полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски.

По причине травм не сыграют против нашей сборной защитники Эмиль Хольм из «Ювентуса» и Эмиль Крафт из «Ньюкасла».

А на «последнем рубеже» шведской сборной – вообще тотальный травмопад: не доступны сразу три голкипера: Виктор Юганссон («Сток Сити»), Якоб Видель-Сеттерстрем («Дерби») и Робин Ольсен («Мальме»).

Не получил вызов на игру и многолетний лидер середины поля сборной Швеции – Эмиль Форсберг.

Грэм Поттер, главный тренер сборной Швеции:

– У меня есть представление о том, как мы должны играть и что нам нужно сделать, чтобы победить. Я рассматриваю этот матч как «50 на 50». У Украины стабильная и разнообразная атакующая игра. Они стараются быстро возвращать мяч или глубоко обороняться. Они хорошо используют пространство за линией обороны, ширину поля и навесы. Также нужно убедиться, что все в порядке после матчей на выходных, а затем подготовиться как можно лучше, чтобы игроки могли выйти на поле и провести отличный матч.

История противостояний

Последняя игра между сборными Украины и Швеции – весьма памятна для нашей сборной. 29 июня 2021 года оппоненты встретились в 1/8 финала Евро-2020. Тогда выиграла наша «сине-желтая» команда – 2:1 (в дополнительное время). Стоит отметить и еще один памятный для нас матч – 11 июня 2012 года, на Евро-2012. Тогда тоже первенствовала наша команда – 2:1. А в целом соперники сыграли пять матчей. В активе нашей команды – три победы, в активе шведов – одна виктория. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз

Летом сего года контракт Сергея Реброва с национальной сборной Украины заканчивается. В случае выхода на ЧМ-2026 договор наверняка будет пролонгирован, а вот в случае невыхода Сергей Станиславович наверняка покинет сборную. Матч против шведов – главный за последний год-полтора и для Реброва, и для его подопечных. Собственно, что-то подобное можно адресовать и Грэму Поттеру, и его подопечным. Соперники в примерно равных условиях, существенно обескровлены травмами и дисквалификациями. Главная брешь шведов – вратарская позиция, тогда как наша ахиллесова пята – защита. Поттер считает, что шансы команд равны, и в этом с ним можно согласиться. Обе команды сыроваты, обоим тренерам придется экспериментировать с составом. Наверняка сыграет ставка «обе забьют». Что же касается итогового результата, то очень хочется увидеть нашу команду в финале плей-офф. Наш прогноз – 2:1 в пользу сборной Украины.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин, Миколенко, Забарный, Сваток, Тымчик, Калюжный, Ярмолюк, Судаков, Цыганков, Гуцуляк, Ванат

Швеция: Нордфельдт, Гудмундссон, Старфельдт, Гин, Линделеф, Ларссон, Аяри, Свенссон, Нюгрен, Эланга, Дьокереш.