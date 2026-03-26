  Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
26 марта 2026, 23:59
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф

31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира

Коллаж Sport.ua

Вечером 26 марта состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В плей-офф принимают участие 16 команд, которые разделены на 4 пути. По итогам полуфиналов определены 4 финальные пары. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.

Сборная Украины в полуфинале на условно домашнем стадионе в Валенсии уступила команде Швеции со счетом 1:3.

Знаменитый форвард Арсенала Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Гол престижа в конце игры забил Матвей Пономаренко.

Далее команда Сергея Реброва 31 марта в Валенсии проведет товарищеский матч против сборной Албании.

Задачу выхода в финал плей-офф выполнили: Турция, Дания, Италия, Польша, Косово, Швеция.

Матчи Уэльс – Босния и Герцеговина (1:1), Чехия – Ирландия (2:2) перешли в овертаймы.

В финальных матчах плей-офф за путевку на ЧМ-2026 31 марта встретятся:

  • Уэльс / Босния – Италия, Швеция – Польша, Косово – Турция, Чехия / Ирландия – Дания

Финальная часть чемпионата мира 2026 состоится с 11 июня до 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026

19:00. Турция – Румыния – 1:0

Гол: Ферди Кадиоглу, 52

21:45. Дания – Северная Македония – 4:0

Гол: Міккель Дамсгор, 49, Густав Исаксен, 58, 60, Кристиан Нергор, 76

21:45. Италия – Северная Ирландия – 2:0

Гол: Сандро Тонали, 56, Мойзе Кин, 80

21:45. Польша – Албания – 2:1

Гол: Роберт Левандовски, 63, Петр Зелиньски, 73 – Арбер Ходжа, 42

21:45. Словакия – Косово – 3:4

Голы: Мартин Вальент, 6, Лукаш Гараслин, 45, Давид Стрелец, 34– Велдин Ходжа, 21, Фисник Асллани, 47, Флорент Муслия, 60, Крешник Хайризи, 72

21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1, идет овертайм

Гол: Дэниел Джеймс, 51 – Эдин Джеко, 87

21:45. Украина – Швеция – 1:3

Голы: Матвей Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьекереш, 6, 52, 73 (пен)

21:45. Чехия – Ирландия – 2:2, идет овертайм

Голы: Патрик Шик, 27 (пен), Ладислав Крейчи, 86 – Трой Пэрротт, 19, Матей Коварж, 23 (автогол)

Финалы плей-офф, 31 марта 2026

  • Уэльс / Босния – Италия
  • Швеция – Польша
  • Косово – Турция
  • Чехия / Ирландия – Дания
Николай Степанов
Der Gartenzwerg
Як і передбачалося, що в фіналі зіграють поляки і шведи, а два гамна будуть товарняк катати
