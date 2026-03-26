Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира
Вечером 26 марта состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В плей-офф принимают участие 16 команд, которые разделены на 4 пути. По итогам полуфиналов определены 4 финальные пары. Четыре победителя плей-офф выйдут в финальную часть ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборная Украины в полуфинале на условно домашнем стадионе в Валенсии уступила команде Швеции со счетом 1:3.
Знаменитый форвард Арсенала Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Гол престижа в конце игры забил Матвей Пономаренко.
Далее команда Сергея Реброва 31 марта в Валенсии проведет товарищеский матч против сборной Албании.
Задачу выхода в финал плей-офф выполнили: Турция, Дания, Италия, Польша, Косово, Швеция.
Матчи Уэльс – Босния и Герцеговина (1:1), Чехия – Ирландия (2:2) перешли в овертаймы.
В финальных матчах плей-офф за путевку на ЧМ-2026 31 марта встретятся:
- Уэльс / Босния – Италия, Швеция – Польша, Косово – Турция, Чехия / Ирландия – Дания
Финальная часть чемпионата мира 2026 состоится с 11 июня до 19 июля в США, Канаде и Мексике.
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026
19:00. Турция – Румыния – 1:0
Гол: Ферди Кадиоглу, 52
21:45. Дания – Северная Македония – 4:0
Гол: Міккель Дамсгор, 49, Густав Исаксен, 58, 60, Кристиан Нергор, 76
21:45. Италия – Северная Ирландия – 2:0
Гол: Сандро Тонали, 56, Мойзе Кин, 80
21:45. Польша – Албания – 2:1
Гол: Роберт Левандовски, 63, Петр Зелиньски, 73 – Арбер Ходжа, 42
21:45. Словакия – Косово – 3:4
Голы: Мартин Вальент, 6, Лукаш Гараслин, 45, Давид Стрелец, 34– Велдин Ходжа, 21, Фисник Асллани, 47, Флорент Муслия, 60, Крешник Хайризи, 72
21:45. Уэльс – Босния и Герцеговина – 1:1, идет овертайм
Гол: Дэниел Джеймс, 51 – Эдин Джеко, 87
21:45. Украина – Швеция – 1:3
Голы: Матвей Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьекереш, 6, 52, 73 (пен)
21:45. Чехия – Ирландия – 2:2, идет овертайм
Голы: Патрик Шик, 27 (пен), Ладислав Крейчи, 86 – Трой Пэрротт, 19, Матей Коварж, 23 (автогол)
Финалы плей-офф, 31 марта 2026
- Уэльс / Босния – Италия
- Швеция – Польша
- Косово – Турция
- Чехия / Ирландия – Дания
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
