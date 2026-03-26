Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?

31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Албании.

Вечером 26 марта состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины в полуфинале на условно домашнем стадионе в Валенсии уступила команде Швеции со счетом 1:3.

Знаменитый форвард Арсенала Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Гол престижа в конце игры забил Матвей Пономаренко.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счетом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026

21:45. Украина – Швеция – 1:3

Голы: Матвей Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьекереш, 6, 52, 73 (пен)

21:45. Польша – Албания – 2:1

Гол: Роберт Левандовски, 63, Петр Зелиньски, 73 – Арбер Ходжа, 42