Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Чемпионат мира
26 марта 2026, 23:48 | Обновлено 26 марта 2026, 23:56
1177
3

Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?

Оппонентом сине-желтых в Валенсии будет сборная Албании

26 марта 2026, 23:48 | Обновлено 26 марта 2026, 23:56
1177
3 Comments
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Албании

31 марта сборная Украины проведет товарищеский матч против команды Албании.

Вечером 26 марта состоялись полуфинальные матчи плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Сборная Украины в полуфинале на условно домашнем стадионе в Валенсии уступила команде Швеции со счетом 1:3.

Знаменитый форвард Арсенала Виктор Дьекереш оформил хет-трик. Гол престижа в конце игры забил Матвей Пономаренко.

Команда Сергея Реброва 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Албании. Игра пройдет в испанской Валенсии на стадионе клуба Леванте.

Команда Албании на выезде уступила Польше со счетом 1:2. Путевку на ЧМ-2026 от этой четверки 31 марта разыграют Швеция и Польша.

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026

21:45. Украина – Швеция – 1:3

Голы: Матвей Пономаренко, 90+1 – Виктор Дьекереш, 6, 52, 73 (пен)

21:45. Польша – Албания – 2:1

Гол: Роберт Левандовски, 63, Петр Зелиньски, 73 – Арбер Ходжа, 42

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания товарищеские матчи
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex Komnin
Хто це буде дивитися
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Александр Бондарь
Соперником будут спецслужбы Монголии.
Ответить
0
Андрій Гусак
можна не грати
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем