РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий в эфире транслятора после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026:

«К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок, поэтому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда пропускаешь гол на 6-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись. К сожалению, мы не использовали свои моменты.

Что стало причиной поражения? Сейчас тяжело это сказать. Сразу после игры я не могу сказать, кроме индивидуальных ошибок.

Почему не получилось ничего в атаке? Потому что сборная Швеции очень компактно оборонялась. Они изменили схему игры и играли с тремя центральными защитниками. Было очень тяжело раскрывать эту оборону. Всегда они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне все было очень плотно.

Мы извиняемся за поражение. Я думаю, что у всех ребят было желание показать, было желание выиграть. К сожалению, это футбол, мы проиграли. Но я благодарен ребятам, они отработали на поле. Потерян шанс попасть на чемпионат мира? Мои следующие планы – сыграть второй матч».

