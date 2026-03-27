  4. РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»
Чемпионат мира
27 марта 2026, 09:42 | Обновлено 27 марта 2026, 10:41
РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»

Наставник сборной Украины рассказал о поражении от команды Швеции

27 марта 2026, 09:42 | Обновлено 27 марта 2026, 10:41
353
1 Comments
РЕБРОВ: «Швеция изменила схему игры. Было тяжело. Мы пропустили в дебюте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал комментарий в эфире транслятора после поражения от Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2026:

«К сожалению, мы проиграли. Мы допустили очень много ошибок, поэтому мы и проиграли. Очень тяжело играть, когда пропускаешь гол на 6-й минуте. Я думаю, что мы проиграли сильной сборной, они очень организованно оборонялись. К сожалению, мы не использовали свои моменты.

Что стало причиной поражения? Сейчас тяжело это сказать. Сразу после игры я не могу сказать, кроме индивидуальных ошибок.

Почему не получилось ничего в атаке? Потому что сборная Швеции очень компактно оборонялась. Они изменили схему игры и играли с тремя центральными защитниками. Было очень тяжело раскрывать эту оборону. Всегда они атаковали небольшой группой игроков, но в обороне все было очень плотно.

Мы извиняемся за поражение. Я думаю, что у всех ребят было желание показать, было желание выиграть. К сожалению, это футбол, мы проиграли. Но я благодарен ребятам, они отработали на поле. Потерян шанс попасть на чемпионат мира? Мои следующие планы – сыграть второй матч».

Украина – Швеция – 1:3. Видеообзор матча

Vovan78
Збірна Швеції змінила схему гри, а ви ні. Ви грали так само, як граєте вже три роки. Контроль м'яча, заради контролю і пусте перекатування м'яча. Якщо шведи грали в три захисники і ви не могли пройти такий щільний захист, то де удари з за меж кпрного майданчика? А їх не має. За перший тайм 1 удар по воротах суперника і 0 в площину. То про що це говорить? Що команда не вмії перелаштовуватись під час гри, а це робота тренера - змінювати манеру гри команди в залежності від ситуаціїї на полі. Але, мабуть, то робота тренера, а не такого спеціаліста як Ребров. Тому ця ганьба лежить на плечах тренера і тільки на ньому. Портер за три гри змінив гру команди Швеції, а Ребров за три роки повністю розвалив гру збірної України. І саме ганебне те, що Ребров не має совісті піти у відставку самостійно, а навіть сподівається на новий контракт. Це просто пиз...ець.
