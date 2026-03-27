Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026
В ночь с 26 на 27 марта состоялись матчи межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026 по футболу.
Среди 6 команд разыгрывается две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.
В межконтинентальном плей-офф играют 6 сборных: ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония.
В полуфиналах Боливия обыграла Суринам (2:1), а Ямайка нанесла поражение Новой Каледонии (1:0).
Образованы финальные пары (31 марта): ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия.
Матчи межконтинентального плей-офф проходят 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Сапопан и Гуаделупе.
Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф
Сапопан, Гуаделупе (Мексика)
Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026
Боливия – Суринам – 2:1
Голы: Мойзес Паньягуа, 72, Мигелито, 79 – Лиам ван Гелдерен, 48
Новая Каледония – Ямайка – 0:1
Гол: Бейли Кадамартери, 18
Финалы плей-офф, 31 марта 2026
- ДР Конго – Ямайка
- Ирак – Боливия
Сетка плей-офф
Инфографика
