  4. Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026
Чемпионат мира. Межконтинентальный плей-офф
Новая Каледония
27.03.2026 05:00 – FT 0 : 1
Ямайка
27 марта 2026, 10:07 | Обновлено 27 марта 2026, 10:13
447
0

Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026

Образованы финальные пары: ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия

27 марта 2026, 10:07 | Обновлено 27 марта 2026, 10:13
447
0
Определены финалисты межконтинентального плей-офф за путевки на ЧМ-2026
В ночь с 26 на 27 марта состоялись матчи межконтинентального плей-офф квалификации ЧМ-2026 по футболу.

Среди 6 команд разыгрывается две путевки в финальный раунд ЧМ-2026 по схеме: два полуфинала и финал.

В межконтинентальном плей-офф играют 6 сборных: ДР Конго, Ирак, Ямайка, Боливия, Суринам, Новая Каледония.

В полуфиналах Боливия обыграла Суринам (2:1), а Ямайка нанесла поражение Новой Каледонии (1:0).

Образованы финальные пары (31 марта): ДР Конго – Ямайка, Ирак – Боливия.

Матчи межконтинентального плей-офф проходят 26–31 марта 2026 года в мексиканских городах Сапопан и Гуаделупе.

Квалификация ЧМ-2026. Межконтинентальный плей-офф

Сапопан, Гуаделупе (Мексика)

Полуфиналы плей-офф, 26 марта 2026

Боливия – Суринам – 2:1

Голы: Мойзес Паньягуа, 72, Мигелито, 79 – Лиам ван Гелдерен, 48

Новая Каледония – Ямайка – 0:1

Гол: Бейли Кадамартери, 18

Финалы плей-офф, 31 марта 2026

  • ДР Конго – Ямайка
  • Ирак – Боливия

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
