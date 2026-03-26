Калинина разгромила итальянку и вышла в 1/4 финала WTА 125 в Дубровнике

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) вышла в четвертьфинал грунтового турнира WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

Во втором раунде украинка в двух сетах уверенно разобралась с представительницей Италии Нурией Бранкаччо (WTA 151). Встреча завершилась за 1 час и 21 минуту.

WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/8 финала

Ангелина Калинина (Украина) [7] – Нурия Бранкаччао (Италия) – 6:0, 6:2

Это было первое очное противостояние соперниц.

Ангелина стартовала в Дубровнике с победы над другой итальянкой – Лючией Бронцетти. Следующей соперницей Калининой будет либо Полона Херцог (Словения, WTA 303), либо Тамара Корпач (Германия, WTA 112).

Калинина продолжила винстрик до 12 поединков. В марте она выиграла два трофея турнира WTA 125 в Анталье.