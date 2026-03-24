  4. Калинина получила баранку, но выиграла стартовый матч на турнире в Хорватии
24 марта 2026, 18:04
Ангелина в трех сетах одолела Бронцетти в 1/16 финала соревнований WTA 125 в Дубровнике

Burak Gölge. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 127) успешно стартовала на грунтовом турнире WTA 125 в Дубровнике, Хорватия.

В первом раунде украинка, несмотря на проигранный второй сет 0:6, в трех партиях переиграла представительницу Италии Лючию Бронцетти (WTA 152) за 2 часа и 6 минут

WTA 125 Дубровник. Грунт, 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) [7] – Лючия Бронцетти (Италия) – 7:5, 0:6, 6:2

Калинина провела третье очное противостояние против Бронцетти и одержала вторую победу. Девушки впервые сыграли друг с другом на грунтовом покрытии.

Ангелина выиграла 15-й матч из последних 16, продлив винстрик до 11 поединков. В конце февраля и до середины марта Калинина выступала на соревнованиях в Анталье, где трижды сыграла в финале и завоевала два трофея.

Следующей соперницей Калининой будет победительница поединка Нурия Бранкаччо (Италия, WTA 151) – Лиза Пигато (Италия, WTA 200).

