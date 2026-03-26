ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21
Сборной Украины U-21 предстоит провести поединки против Литвы и Венгрии
Молодежная сборная Украины U-21 продолжает подготовку к матчам квалификации Евро-2027 U-21.
Команда Унаи Мельгосы проводит мини-сбор в словацком городе Кошице
27 марта в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21. Игра пройдет в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.
31 марта в Будапеште украинская команда сыграет против Венгрии U-21, игра состоится в Будапеште.
Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место.
Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).
Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
