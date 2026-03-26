Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21
Молодежные турниры
26 марта 2026, 12:37 | Обновлено 26 марта 2026, 12:40
ФОТО. Как молодежка готовится к важным матчам квалификации Евро-2027 U-21

Сборной Украины U-21 предстоит провести поединки против Литвы и Венгрии

УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает подготовку к матчам квалификации Евро-2027 U-21.

Команда Унаи Мельгосы проводит мини-сбор в словацком городе Кошице

27 марта в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21. Игра пройдет в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

31 марта в Будапеште украинская команда сыграет против Венгрии U-21, игра состоится в Будапеште.

Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место.

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем