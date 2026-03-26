  Унаи МЕЛЬГОСА: «Сборная в двух матчах должна выложиться на полную»
26 марта 2026, 09:57 | Обновлено 26 марта 2026, 10:00
Наставник Украины U-21 рассказал о подготовке к играм с Литвой и Венгрией

УАФ. Унаи Мельгоса

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса накануне матчей отбора к Евро-2027 против Литвы и Венгрии дал интервью, в котором поделился мыслями о предстоящих поединках и особенностях подготовки к ним.

– Как проходит подготовка команды к будущим матчам против Венгрии и Литвы?

– Готовимся к матчу в штатном режиме. На этапе, который предшествовал сбору, мы выполнили очень основательную работу: глубоко проанализировали собственную модель игры, индивидуально следили за игроками и проводили «живой» скаутинг как в Испании, так и в Турции, где на тот момент базировались украинские клубы. Конечно, мы также уделили время анализу наших соперников. Сейчас, во время сбора, каждый из нас должен выложиться на полную, отшлифовать детали и продемонстрировать уверенную игру в матчах против Венгрии и Литвы.

– Какими были ключевые решения при выборе состава на эти игры?

– Принимая решение о выборе состава, мы всегда учитываем несколько факторов. Ключевыми факторами являются игровой профиль футболиста (особенно в контексте стиля игры, который мы стремимся видеть в исполнении сборной), его потенциал для дальнейшего развития и текущая форма. Важность каждого из этих аспектов может меняться в зависимости от обстоятельств, но мы стараемся смотреть в будущее. Мы работаем на благо всего института сборных Украины, а не только нашей команды, поэтому это влияет на каждое наше решение. Ведь, кроме текущих результатов, мы закладываем фундамент для будущего всей национальной сборной.

– Есть ли у вас травмированные или отсутствующие игроки, что повлияло на ваши планы?

– Как молодежная сборная, мы всегда согласовываем свою работу с потребностями национальной команды. Когда наших игроков вызывают в главную сборную, мы рассматриваем это не как потерю, а как признание совместных усилий и возможность для роста всей команды в целом. В любом случае мы не считаем отсутствие определенных исполнителей проблемой, особенно когда речь идет о поддержке национальной сборной – это естественный путь развития игрока. Точно так же, даже если игрок травмирован и не может быть вызван сейчас, важен наш подход к таким ситуациям. Каждое отсутствие открывает пространство для других игроков, чтобы проявить свои способности, учиться, расти и брать на себя ответственность. В футболе, как и в жизни, любое новое обстоятельство – это возможность посмотреть на ситуацию перспективно и строить будущее с уверенностью.

– Как бы вы оценили Венгрию и Литву как соперников? Какие их главные преимущества?

– Венгрия и Литва – достойные соперники, известные своей тактической организованностью, дисциплинированной работой и интенсивностью, которую они демонстрируют в каждом матче. Обе команды за последние годы показали постепенный прогресс, наладив внутренние процессы и улучшив коллективную игру, что делает их серьезными и требовательными оппонентами. Несмотря на это, наше внимание сосредоточено на собственном пути: на том, как это поколение может продолжать расти, развивать свои качества и, в конечном итоге, демонстрировать лучшую версию своей игры в каждом матче.

– Какие цели стоят перед командой на эти два матча?

– Наши цели на эти десять дней определены как на коллективном, так и на индивидуальном уровнях. Каждый игрок имеет свой собственный путь в структуре сборных, и крайне важно поддерживать и уважать процесс их персонального развития. Как команда, мы стремимся максимально эффективно использовать все время сбора: работать комплексно, закреплять идентичность команды и совершенствовать наш стиль игры. Эти дни также дают нам возможность проверить новых игроков, оценить их адаптацию к коллективу и увидеть, как они могут усилить команду, всегда держа в фокусе развитие каждого футболиста и эволюцию сборной в целом.

– Стоит ли ожидать разные тактические подходы в матчах против Венгрии и Литвы?

– Каждый матч – это отдельная вселенная, и наш подход должен учитывать эту реальность, не теряя при этом собственной сути. Венгрия и Литва ставят перед нами разные задачи, однако речь идет не о радикальной смене стиля, а о корректировке нюансов: интенсивности, позиционной игры, коллективных перемещений. Это мелочи, которые могут решить судьбу игры, но они всегда основаны на той философии футбола, которую мы стремимся закрепить. Важно не просто выполнять установки, а быть присутствующим в игре – понимать ее как общее пространство, где каждое действие имеет смысл. Таким образом, каждая тактическая настройка становится диалогом между нашей идентичностью и идентичностью соперника, где главной целью является рост команды и раскрытие ее лучших качеств.

– Какая атмосфера сейчас в команде?

– Между игроками и тренерским штабом налажен постоянный контакт, основанный на взаимопонимании и уважении. Высокие требования являются частью нашей ежедневной работы, однако они не воспринимаются как пустое давление – наоборот, это осознанная форма заботы, направленная на индивидуальное и коллективное развитие. Это среда, где внимание, присутствие и искренность так же важны, как и игровые показатели. Это место, где каждый жест, разговор и усилие работают на создание сильной, осознанной команды, которая постоянно эволюционирует.

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
