ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам

Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам отбора ЧЕ U-21 с Литвой и Венгрией.

Главный тренер команды Унаи Мельгоса рассчитывает на 24 футболиста, которые готовятся к двум поединкам квалификации Евро-2027 U-21.

27 марта в словацком Кошице украинская команда будет принимать Литву, а 31 марта в Будапеште сыграет против Венгрии.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка)

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко (Динамо Киев), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания)

Полузащитники: Богдан Редушко (Динамо Киев), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Даниил Ващенко (Александрия), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Олег Федор (Полесье Житомир), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Антон Глущенко (Кудровка), Тимур Тутеров (Эксетер Сити, Англия), Богдан Будко (АЗ Алкмаар, Нидерланды)

Нападающие: Артем Степанов (Утрехт, Нидерланды), Александр Пищур (Дьер, Венгрия)

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Календарь матчей

05.09.2025. Литва – Украина – 0:4

09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1

09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1

10.10.2025. Украина – Венгрия – 3:3

10.10.2025. Турция – Литва – 2:0

14.10.2025. Хорватия – Украина – 1:0

14.10.2025. Венгрия – Турция – 1:1

13.11.2025. Хорватия – Литва – 4:0

14.11.2025. Турция – Украина – 1:0

18.11.2025. Литва – Турция – 1:2

18.11.2025. Венгрия – Хорватия – 0:2

27.03.2026. Украина – Литва

31.03.2026. Венгрия – Украина

31.03.2026. Хорватия – Турция

26.09.2026. Украина – Турция

26.09.2026. Хорватия – Венгрия

01.10.2026. Венгрия – Литва

02.10.2026. Украина – Хорватия

06.10.2026. Турция – Венгрия

06.10.2026. Литва – Хорватия

