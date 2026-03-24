Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам
Молодежные турниры
24 марта 2026, 13:27 | Обновлено 24 марта 2026, 13:33
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам

Подопечные Унаи Мельгосы в отборе ЧЕ-2027 U-21 сыграют против Литвы и Венгрии

24 марта 2026, 13:27 | Обновлено 24 марта 2026, 13:33
170
0
ФОТО. Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к двум матчам
УАФ

Молодежная сборная Украины U-21 начала подготовку к матчам отбора ЧЕ U-21 с Литвой и Венгрией.

Главный тренер команды Унаи Мельгоса рассчитывает на 24 футболиста, которые готовятся к двум поединкам квалификации Евро-2027 U-21.

27 марта в словацком Кошице украинская команда будет принимать Литву, а 31 марта в Будапеште сыграет против Венгрии.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Илья Попович (Кишварда, Венгрия), Иван Пахолюк (Колос Ковалевка)

Защитники: Алексей Гусев (Кудровка), Сергей Корнийчук (Верес Ровно), Илья Крупский (Металлист 1925 Харьков), Владислав Захарченко (Динамо Киев), Владимир Виливальд (Кривбасс Кривой Рог), Владислав Кисиль (Понферрадина, Испания)

Полузащитники: Богдан Редушко (Динамо Киев), Антон Царенко (Лехия Гданьск, Польша), Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Боруссия Дортмунд, Германия), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Даниил Ващенко (Александрия), Артем Гусол (Колос Ковалевка), Олег Федор (Полесье Житомир), Иван Варфоломеев (Линкольн Сити, Англия), Евгений Пастух (ЛНЗ Черкассы), Антон Глущенко (Кудровка), Тимур Тутеров (Эксетер Сити, Англия), Богдан Будко (АЗ Алкмаар, Нидерланды)

Нападающие: Артем Степанов (Утрехт, Нидерланды), Александр Пищур (Дьер, Венгрия)

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Календарь матчей

  • 05.09.2025. Литва – Украина – 0:4
  • 09.09.2025. Литва – Венгрия – 1:1
  • 09.09.2025. Турция – Хорватия – 1:1
  • 10.10.2025. Украина – Венгрия – 3:3
  • 10.10.2025. Турция – Литва – 2:0
  • 14.10.2025. Хорватия – Украина – 1:0
  • 14.10.2025. Венгрия – Турция – 1:1
  • 13.11.2025. Хорватия – Литва – 4:0
  • 14.11.2025. Турция – Украина – 1:0
  • 18.11.2025. Литва – Турция – 1:2
  • 18.11.2025. Венгрия – Хорватия – 0:2
  • 27.03.2026. Украина – Литва
  • 31.03.2026. Венгрия – Украина
  • 31.03.2026. Хорватия – Турция
  • 26.09.2026. Украина – Турция
  • 26.09.2026. Хорватия – Венгрия
  • 01.10.2026. Венгрия – Литва
  • 02.10.2026. Украина – Хорватия
  • 06.10.2026. Турция – Венгрия
  • 06.10.2026. Литва – Хорватия

Фотогалерея

По теме:
Жирона отреагировала на вызов трех своих футболистов в сборные Украины
ФОТО. Подготовка к Швеции. Сборная Украины провела первое занятие в Испании
ВИДЕО. Решающий этап отбора к ЧМ-26. Сборная Украины начала сбор в Испании
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика
Футбол | 24 марта 2026, 11:31 18
Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика
Крестовый поход Геннадия Буткевича и Александра Усика

Цель чрезвычайно благородная – сделать наконец-то отечественное судейство максимально объективным

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24 марта 2026, 08:23 0
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика

Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном

УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Футбол | 24.03.2026, 07:02
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 08:07
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо
Футбол | 24.03.2026, 12:44
Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо
Журналист объяснил, почему Ребров не вызвал в сборную Украины игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 53
Футбол
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
ФЬЮРИ: «Если бы не я, то он бы проиграл Усику. Это уборщик в зале»
22.03.2026, 08:46 1
Бокс
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 17
Футбол
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
Известная оценка Лунина за горячий матч против Атлетико с пятью голами
23.03.2026, 07:31 3
Футбол
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
Лунин помог в мадридском дерби. Реал вырвал победу у Атлетико
22.03.2026, 23:58 16
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
ОФИЦИАЛЬНО. Усик подписал сенсационный контракт. Он должен сменить спорт
22.03.2026, 14:22 59
Футбол
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
Аонишики впервые проиграл йокодзуне Хосерю. Как прошел 15-й день Haru Basho
22.03.2026, 14:05
Борьба
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем