Пресс-конференция Реброва, реакция Шевченко по судейству, успех Украины U19

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 25 марта.

1A. РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию перед игрой со Швецией

1B. ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»

Защитник сборной принял участие в пресс-конференции перед важной игрой

2. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией

Вечером 26 марта в Валенсии состоится матч плей-офф квалификации ЧМ-2026

3. Шевченко выступил с реакцией на обращения по судейству от клубов УПЛ

Президент УАФ напомнил об основных принципах организации

4A. Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19

Сине-желтая сборная минимально переиграла Северную Ирландию

4B. Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027

Сине-желтая команда уступила сборной Финляндии U-19 со счетом 1:2

5. Два пропущенных. Украина U-16 уступила сверстникам из Турции

Товарищеский матч состоялся в турецком городе Сиде

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком

Владислав Кабаев получил новый договор

6B. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»

Главный тренер черкасского ЛНЗ дал эксклюзивное интервью

7. Рыбакина и Пегула определили полуфиналистку турнира WTA 1000 в Майами

Елена в трех сетах одолела Джессику в поединке 1/4 финала тысячника во Флориде

8. Украинский супертяж проведет титульный бой против бывшего соперника Кличко

Обладатель пояса WBO European Виктор Выхрист выйдет на ринг против Мариуша Ваха

9. Долгое падение: почему сборная Италии теряется в мировом футболе

Разбираемся в проблемах четырехкратных чемпионов мира

10. Что дальше, Мохамед?

Ищем ответ на вопрос, где окажется Салах после ухода из «Ливерпуля»