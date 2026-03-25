Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»
Чемпионат мира
25 марта 2026, 20:27 | Обновлено 25 марта 2026, 21:09
835
2

ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»

Защитник сборной принял участие в пресс-конференции перед важной игрой

25 марта 2026, 20:27 | Обновлено 25 марта 2026, 21:09
835
2 Comments
ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»
УАФ. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный принял участие в пресс-конференции накануне важной игры в Валенсии.

Сине-желтая команда 26 марта сыграет в Валенсии матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 против команды Швеции. Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

23-летний защитник сборной Илья Забарный на пресс-конференции рассказал:

«Поражение от Уэльса в квалификации ЧМ-2022? Думаю, все помнят тот момент, какая была тяжелая игра. А также какое было ощущение после игры с Уэльсом. Конечно, всем хотелось тогда выйти на чемпионат мира, и мы получили большой опыт. Те, кто там были, все понимают.

Сейчас мы настраиваемся. Понимаем, что это большой шанс снова напомнить о войне. Это важный вопрос для всей нации. И показать свой характер в первую очередь. Конечно, это очень важно, но нужно подходить с холодной головой. Мы играем в футбол. Но как бы сильно ни хотелось, нужно играть с холодной головой. Все это понимают. Ответственность большая, и мы настраиваемся на эту игру.

Виктор Дьокереш? Да, я еще не играл против него. Но, конечно, мы понимаем, что это топ-футболист. Мне без разницы, против кого играть: против футболиста быстрого, техничного или таранного типа. Да, это разные настройки перед матчем, но это совершенно ничего не меняет.

Действительно, тяжело играть вроде бы домашние матчи в других странах. Я благодарен Польше, Испании, Германии за то, что они предоставили нам стадионы и поля, где мы можем играть. Наши люди могут наслаждаться и поддерживать команду повсюду. Это прекрасно, мы очень благодарны за это.

Конечно, если бы мы играли эти матчи в Киеве, это было бы намного лучше. Потому что мы знаем, как наши люди могут поддерживать нас дома. Мне этого не хватает. Но мы все равно хотим играть вместе с нашими болельщиками. Это прекрасно, что люди приходят и поддерживают нас даже здесь, в Испании. Я приглашаю всех, потому что нам нужна поддержка.

Позитивная статистика со Швецией? Помогает ли это? Возможно, да. Но все понимают, что это футбол. Случается все что угодно. Это показывает, что, возможно, нечего бояться. Нужно выходить на поле и добывать результат».

ВИДЕО. Пресс-конференция Реброва и Забарного перед игрой со Швецией

Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу выбор редакции Илья Забарный
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
сподіваюсь Забарний жодного разу не пропустить Дьокереша
Ответить
+1
Iigor6583
З холдною головою це вірно, але ще потрібно,  щоб в ногах була прить.
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем