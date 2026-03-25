РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»

Накануне важной игры в Валенсии состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда 26 марта сыграет в Валенсии матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 против команды Швеции. Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Были небольшие повреждения у некоторых игроков. У Романа Яремчука и были еще у нескольких игроков повреждения, но сейчас все тренируются в общей группе, все готовы. Я разговаривал с врачами. Никто к ним не обращался больше, кроме тех игроков, которые были. К сожалению, два футболиста у нас пропускают эту игру, но они готовятся ко второму матчу. А Роман Яремчук готовится к этой первой игре.

Сложная ситуация в нашей стране уже продолжается 4 года, ничего нового. Конечно, все игроки понимают, ради кого мы играем. Мы очень гордимся тем, что играем ради Украины, ради наших солдат, которые сейчас борются за свободу Украины. Эти атаки на Украину добавляют еще больше мотивации нашим игрокам.

Кто возьмет роль капитана? У нас есть лидеры, которые должны вести за собой. Не так важно, кто капитан. Завтра решим. Не думаю, что это большая проблема. У нас действительно есть лидеры на поле, которые должны своим примером показывать, как играть такие важные матчи. Здесь очень важно показать характер. Тактика и стратегия – это важные вещи, но в этом матче очень нужно показать характер».

