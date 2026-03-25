Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
Чемпионат мира
25 марта 2026, 19:55 | Обновлено 25 марта 2026, 20:29
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»

Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию перед игрой со Швецией

25 марта 2026, 19:55 | Обновлено 25 марта 2026, 20:29
738
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
УАФ. Сергей Ребров

Накануне важной игры в Валенсии состоялась пресс-конференция Сергея Реброва, главного тренера сборной Украины.

Сине-желтая команда 26 марта сыграет в Валенсии матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 против команды Швеции. Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров на пресс-конференции рассказал:

«Были небольшие повреждения у некоторых игроков. У Романа Яремчука и были еще у нескольких игроков повреждения, но сейчас все тренируются в общей группе, все готовы. Я разговаривал с врачами. Никто к ним не обращался больше, кроме тех игроков, которые были. К сожалению, два футболиста у нас пропускают эту игру, но они готовятся ко второму матчу. А Роман Яремчук готовится к этой первой игре.

Сложная ситуация в нашей стране уже продолжается 4 года, ничего нового. Конечно, все игроки понимают, ради кого мы играем. Мы очень гордимся тем, что играем ради Украины, ради наших солдат, которые сейчас борются за свободу Украины. Эти атаки на Украину добавляют еще больше мотивации нашим игрокам.

Кто возьмет роль капитана? У нас есть лидеры, которые должны вести за собой. Не так важно, кто капитан. Завтра решим. Не думаю, что это большая проблема. У нас действительно есть лидеры на поле, которые должны своим примером показывать, как играть такие важные матчи. Здесь очень важно показать характер. Тактика и стратегия – это важные вещи, но в этом матче очень нужно показать характер».

ВИДЕО. Пресс-конференция коуча сборной Украины Сергея Реброва в Валенсии

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Iigor6583
Пер за все потрібно мати технічну майстерність, прить, а не ходити по полю як черепахи на напівзігнутих ходулях і пенати м'ячик в поперек поля і назад воротарю. З такою тактикою знову знатно запечатають.
Павло
Сірожа, тренер з такою з/п має аналізувати гру суперника, знаходити тактичні варіанти, а говорити про "характер" може будь-який фізрук з школи 
Програємо ми Швеції, без варіантів 
