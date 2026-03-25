Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком
Досье
25 марта 2026, 18:45 | Обновлено 25 марта 2026, 18:49
537
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком

Кабаев получил новый договор

ФК Динамо Киев

Динамо Киев на официальном сайте объявило о новом контракте атакующего полузащитника Владислава Кабаева.

Игрок мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона, но стороны продлили соглашение до лета 2028 года.

30-летний футболист в нынешнем сезоне провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за киевскую команду отыграл 125 матчей.

Провел 3 матча в составе сборной Украины.

Динамо за последние месяцы продлило соглашения с Николаем Шапаренко, Денисом Поповым, Богданом Редушко и Тарасом Михавко.

По теме:
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия продлила контракт с главным тренером
В УАФ выступили с заявлением. Это касается сорванного матча УПЛ
Владислав Кабаев Динамо Киев Украинская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Футбол | 25 марта 2026, 13:05 32
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ

Президент УАФ напомнил об основных принципах организации

ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Футбол | 25.03.2026, 17:20
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Что дальше, Мохамед?
Футбол | 25.03.2026, 15:46
Что дальше, Мохамед?
Что дальше, Мохамед?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 11
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 22
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем