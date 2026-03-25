ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком
Кабаев получил новый договор
Динамо Киев на официальном сайте объявило о новом контракте атакующего полузащитника Владислава Кабаева.
Игрок мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона, но стороны продлили соглашение до лета 2028 года.
30-летний футболист в нынешнем сезоне провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за киевскую команду отыграл 125 матчей.
Провел 3 матча в составе сборной Украины.
Динамо за последние месяцы продлило соглашения с Николаем Шапаренко, Денисом Поповым, Богданом Редушко и Тарасом Михавко.
