ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с атакующим хавбеком

Динамо Киев на официальном сайте объявило о новом контракте атакующего полузащитника Владислава Кабаева.

Игрок мог стать свободным агентом по итогам нынешнего сезона, но стороны продлили соглашение до лета 2028 года.

30-летний футболист в нынешнем сезоне провел 24 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Всего за киевскую команду отыграл 125 матчей.

Провел 3 матча в составе сборной Украины.

Динамо за последние месяцы продлило соглашения с Николаем Шапаренко, Денисом Поповым, Богданом Редушко и Тарасом Михавко.