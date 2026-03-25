Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»

В украинской Премьер-лиге наступила пауза, связанная с выступлением сборных. В частности, наша молодежка ведет борьбу за попадание на чемпионат Европы, а главная команда страны будет пытаться попасть на чемпионат мира.

В турнирной таблице чемпионата лидерство пока за ЛНЗ, который по дополнительным показателям опережает «Шахтер». О первом отрезке соревнований, перспективах на будущее и арбитраже сайт Sport.ua эксклюзивно поговорил с главным тренером черкасской команды Виталием Пономаревым.

– Виталий Юрьевич, как вы подытожите для своей команды первый отрезок весенней части сезона?

– Будем анализировать ту работу, которую мы провели в феврале и марте. У нас были разные матчи, также были и проблемы. Поэтому есть, над чем поработать, так как в чемпионате осталось сыграть девять поединков, в которых нужно выложиться по максимуму, чтобы достойно завершить сезон.

– На вылет в Кубке Украины повлияло поражение от «Полесья» в чемпионате?

– Я так не думаю. Если говорить о матче с «Буковиной», то мы его не проиграли по игре, все решилось в футбольной лотерее. ЛНЗ выглядел неплохо, создавал моменты, хотя у наших ворот их практически не было. Подвела реализация.

Просто в игре с «Полесьем» наша команда допустила несвойственные ей ошибки. В том поединке мы сыграли ниже своих возможностей. Почему? Этот вопрос будет одним из тех, который мы попытаемся разобрать во время паузы в чемпионате, чтобы в будущем не повторяться.

– Как у вас сейчас обстоят дела с травмированными, в частности, с одним из лидеров команды Яшари?

– Мухаррем восстанавливается в Сербии. Все идет по графику. Думаю, что через две недели Яшари будет работать в общей группе и сможет нам помочь на финише сезона в самых ответственных играх.

УАФ. Сергей Ребров

– ЛНЗ по-прежнему является одной из лучших команд по пропускаемости, а у сборной как раз возникли проблемы в этой линии. Вас не удивило, что никто из защитников ЛНЗ не попал на карандаш Сергея Реброва?

– В любой команде за результат отвечает главный тренер. Соответственно, именно наставник принимает решения, кого вызывать, а кого – нет. Мы уважаем, и будем уважать это мнение. Хотя, действительно, на мой взгляд, в ЛНЗ есть футболисты, которые бы могли быть кандидатами в сборную Украины. На персоналии я переходить не буду, поэтому на этом и остановлюсь, отвечая на ваш вопрос.

– Возвращаясь к чемпионату, не могу не спросить о том, кто вас, возможно, удивил после зимнего перерыва?

– Нужно отдать должное «Полесью». Они сейчас показывают очень качественную игру. Не могу не отметить «Динамо», поскольку в его составе выступает много молодежи, что для меня очень знакомо. Киевляне пошли на этот шаг и пока это приносит свои плоды. Притом что «Динамо» ни кого не купило в зимнее межсезонье. Я двумя руками поддерживаю тот путь, который выбран столичным клубом. Тренерский штаб проводит отличную работу. Также я приятно удивлен выступлением «Кривбасса». Из команды постоянно уходят футболисты, тем не менее, криворожане не просто остаются на плаву, а пребывают среди лучших коллективов УПЛ. Считаю, что Патрик ван Леувен находится на своем месте.

– Осенью, когда мы с вами общались, вы говорили, что ЛНЗ по многим параметрам пока не готов сражаться за чемпионство. Сейчас, когда до финиша осталось девять матчей вы все равно в лидерах. Корректировались ли планы руководством клуба?

– Нет. У нас те же задания, которые были перед стартом сезона. Самое главное, это создать конкурентоспособную команду, которая продолжает строиться и стараться побеждать в каждом поединке. Сейчас очень серьезная конкуренция между клубами. В тоже время нужно отдать должное и нашему руководству, которое делает все возможное, чтобы ЛНЗ достойно представлял Черкассы на высшем уровне отечественного футбола. Мы постараемся побороться за медали чемпионата.

Шахтер. ЛНЗ – Шахтер

– У ЛНЗ большое желание попортить нервы «Шахтеру»?

– Безусловно. Спорт для того и существует, чтобы побеждать, создавать конкуренцию, ставить перед собой серьезные цели. Всегда нужно выходить на поле и думать о победе иначе прогресса не будет. Будем бороться до конца, а как все получится, покажет время.

– Сейчас ходит много разговоров вокруг судейства. Вы единственный тренер в УПЛ, кто может оценивать работу арбитров профессионально, поскольку сами были в этой шкуре. Насколько сильна эта проблема или она раздута?

– Не хотел бы быть категоричным в этом вопросе. Ошибки арбитров были, есть и будут, поскольку судьи тоже люди. Вспомните, когда судейский корпус возглавлял Пьерлуиджи Коллина. Разве все было гладко? Нет. А это, наверное, на то время был самый авторитетный человек в арбитраже. Ошибаются и в Испании, и в Италии, и в Германии. Важно, чтобы не было предвзятости. Искренне хочется верить, что этого в Украине сейчас нет.

– Пострадал ли ЛНЗ от судейских ошибок в текущем сезоне?

– Да. Как, примеру, это было в проигранном матче с «Александрией» (1:4) в первом круге. Арбитр не поставил пенальти за игру рукой в ворота соперника при счете 1:1. Причем, Никола Риццоли признал, что фол был. Но мы приняли то поражение, поскольку плохо тогда сыграли. Было еще несколько эпизодов. Однако я уверен, что у всех команд были случаи, что рефери ошибались и в их пользу и против.

Динамо. Николай Балакин

– Вы как-то сказали, что против VAR, и что наших арбитров эта система только запутывает.

– Я не говорил, что против VAR, просто, когда смотришь европейские чемпионаты, подобные вопросы возникают один-два раза за матч, да и то, они решаются за 30 секунд. У нас же все проходит долго, каждый спорный момент просматривается. Десять лет назад судили без этой системы, и было столько же ошибок (улыбается). А сейчас, что ни свисток, арбитр бежит к монитору. Мне так кажется, что не все досконально умеют пользоваться VAR. Хотя в целом я поддерживаю эту систему, поскольку можно дать объективную оценку очень сложному моменту.

– Эпизод в матче «Полесье» – «Динамо», когда главного арбитра не позвали для просмотра фола Биловара, вас удивил?

– Конечно, поскольку в той ситуации все было очевидно. Для меня была загадка, чем руководствовался арбитр VAR.

– Не слишком ли жестко настроены представители некоторых клубов, которые требуют пожизненного наказания для Дениса Шурмана?

– Тренеры ведь тоже ошибаются, также как и руководители клубов, футболисты. Этих людей ведь не дисквалифицируют пожизненно. Делать такие категоричные выводы, думаю, не стоит. Завтра в подобную ситуацию может попасть другой судья, его что, тоже нужно убирать навсегда из судейства. В нашей стране не так много квалифицированных арбитров, чтобы их можно было менять, как перчатки. Наказать нужно, но не так жестоко, как того требуют. Мне сложно сказать, насколько сильна была степень предвзятости и была ли она вообще.

– На ваш взгляд, нужны ли какие-то реформы в судейском корпусе?

– Прежде всего, нужно совершенствоваться всем: клубам, тренерам, футболистам и судьям в том числе. Но чтобы принимать какие-то глобальные решения, необходим глубокий анализ проделанной работы, чтобы в будущем стараться не повторять ошибок. Как все это сложится, покажет только время.