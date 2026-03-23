Александр КУЧЕР: «На Шахтер давит нынешняя ситуация»

Вчера, 21 марта завершился 21-й тур в УПЛ, который растянулся на пять дней. Теперь в чемпионате страны наступила пауза, связанная с матчами сборных Украины. О перипетиях минувших дней с сайтом Sport.ua эксклюзивно пообщался бывший защитник национальной команды Александр Кучер.

– Александр, практически на двухнедельную паузу команды УПЛ ушли при лидерстве ЛНЗ. Вы ожидали, что черкасская команда, на которую мало кто ставил перед чемпионатом, будет держать такой темп?

– Нет. Но команда за счет своей игры и характера добывает важные победы. Как будет дальше, посмотрим, поскольку впереди еще почти треть дистанции. Но опять же, то количество очков, которое имеет в своем активе, ЛНЗ, наверное, многих удивляет.

– Команда Виталия Пономарева до конца чемпионата не даст расслабиться «Шахтеру»?

– Это нужно смотреть от игры к игре. Не имея опыта такой борьбы, черкащанам будет сложно, но в футболе все может поменяться за минуту. То, что физически ЛНЗ готов хорошо, это видно по их движению, поэтому команда будет пытаться делать все, чтобы, как можно дольше держаться среди лидеров.

ЛНЗ

– Это добавляет интереса, интриги нашему чемпионату?

– Безусловно. В таких условиях быстрее прогрессируют футболисты. Наверху турнирной таблицы сейчас очень серьезная борьба и каждая потеря очков кем-то из конкурентов может стать фатальной. При таких раскладах и сам чемпионат растет.

– Такая ситуация давит на «Шахтер», когда он не может сбросить с плеч черкасскую команду? Ведь всем известно, что главный раздражитель для «горняков» «Динамо»?

– Конечно, давит. У «Шахтера» всегда стоит цель – выиграть чемпионат. А учитывая, что прошлый сезон у донетчан получился неудачным, это вдвойне заставляет команду добиться максимального результата.

– После не совсем удачного старта сезона, ход набрало «Полесье». Сейчас за исключением единичных случаев команда Руслана Ротаня регулярно набирает очки.

– Руководство клуба вкладывает серьезные деньги в команду, поэтому от них все ждут и высоких результатов. «Полесье» пока оправдывают надежды. Руслан Ротань умеет поставить игру коллективу. У них хороший подбор футболистов, поэтому такое выступлению житомирян где-то читалось.

Динамо. Матвей Пономаренко

– С приходом на пост главного тренера «Динамо» Игоря Костюка команда побеждает в сезоне уже в восьми поединках кряду. Киевляне возвращаются в борьбу за медали?

– Смотря за какие (улыбается)? Если говорить о первом месте, то им будет сложно ликвидировать шести очковый гандикап от ЛНЗ и «Шахтера», у которого еще и игра в запасе. Хотя в футболе бывали и не такие случаи, когда такое отставание отыгрывалось.

– На чем основан прогресс в игре «бело-синих»?

– Прежде всего, у команды появилось больше желания побеждать. «Динамо» пытается играть в футбол хорошо качества. Немаловажную роль играет и молодежь, которой больше начали доверять, и которая хочет доказать свою состоятельность. Тот же Матвей Пономаренко добавляет динамовцам свежести в атаке. А это большой плюс в развитии команды, когда идет огромное доверие своим воспитанникам.

– Понятно, что еще может многое поменяться. Тем не менее, хотел попросить вас спрогнозировать итоговую тройку призеров за девять туров до финиша?

– Сложно угадать, поскольку впереди еще немало лобовых поединков, где все может измениться по сравнению с нынешней ситуацией. Если бы изначально расписывались итоговые места команд, то было бы неинтересно. Но если нужен конкретные ответ на этот вопрос, тогда, на мой взгляд, чемпионом станет «Шахтер», второе место будет за ЛНЗ и третьим на финиш придет «Динамо».

Но опять же, этому прогнозу не стоит сильно доверять (улыбается). Сейчас матчи сборных, куда уехало много игроков «Шахтера», «Динамо», «Полесья». Потом тренерам не так просто приводить подопечных к общему знаменателю, поскольку времени очень мало. К тому же у «горняков» еще и еврокубковые поединки, что отнимает много времени на переезды в нынешней ситуации. Это накладывает свой отпечаток на готовность команды.

Александрия. Владимир Шаран

– В подвале турнирной таблицы, точнее, претенденты на вылет однозначные?

– «Полтава» – да. А вот «Александрию» я бы пока не списывал со счетов. Смена главного тренера всегда идет на пользу коллективу в эмоциональном плане. Тем более что у команды впереди немало лобовых поединков, поэтому александрийцы, считаю, еще не сказали своего последнего слова.

– То есть, Владимир Шаран, которого сегодня должны представить команде, сможет вытащить «Александрию»?

– По-любому, это будет встряской для коллектива. Это тренер с опытом, поэтому все может быть. По качеству в команде неплохой подбор исполнителей, теперь, важно объединить футболистов вокруг поставленной цели.

– Кто, на ваш взгляд, ближе к переходным матчам?

– Одной из таких команд, как я уже сказал, может стать «Александрия». «Рух» после зимней паузы явно не впечатляет. Но если говорить о всех претендентах, то к их числу я бы отнес также «Эпицентр», «Оболонь», «Кудровку» и «Верес». А вот «Карпаты» после двух побед кряду, можно сказать, в лобовых поединках, оторвались от этой зоны, поэтому, считаю, что львовяне не будут среди этих кандидатов.

УПЛ. 21-й тур

18.03.26

«Кудровка» – «Полесье» – 0:2

19.03.2026

«Александрия» – «Динамо» – 0:5

«Металлист 1925» – «Полтава» – 2:0

21.03.2026

«Кривбасс» – «Эпицентр» – 2:1

«Рух» – ЛНЗ – 1:2

22.03.26

«Верес» – «Колос» – 0:1

«Карпаты» – «Оболонь» – 4:0

Матч «Заря» – «Шахтер» перенесен

Турнирная таблица УПЛ-2025/26 после 21-го тура