  4. «Он перепишет историю». Саленко – о потенциальном рекорде Ярмоленко
Украина. Премьер лига
19 марта 2026, 18:29 | Обновлено 19 марта 2026, 18:59
Бывший нападающий «Динамо» верит в бомбардирский талант ветерана команды

Динамо. Андрей Ярмоленко

В поединке «Динамо» против «Александрии» лидер «бело-синих» Андрей Ярмоленко забил свой 119-й мяч в чемпионатах Украины. До рекорда Максима Шацких осталось пять результативных ударов. На втором месте идет Сергей Ребров – 123 мяча.

Сумеет ли Ярмоленко в девяти поединках (после нынешнего сезона 36-летний полузащитник заканчивает футбольную карьеру) забить как минимум пять голов сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший динамовский форвард Олег Саленко.

– С таким уровнем футбола, я даже не сомневаюсь, что Андрей перепишет историю, – сказал Саленко. – С такой защитой, как, к примеру, у «Александрии», Ярмоленко сам может обыграть половину команды. Главное, чтобы в оставшихся матчах чемпионата лидер «Динамо» не получил травму.

Олег Саленко Украинская Премьер-лига Динамо Киев Александрия Андрей Ярмоленко эксклюзив Сергей Демьянчук
