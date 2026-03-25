Долгое падение: почему сборная Италии теряется в мировом футболе

Прошло почти 12 лет с момента гола Диего Година, который выбил сборную Италии под руководством Чезаре Пранделли из чемпионата мира на групповом этапе. В тот момент мало кто мог представить, что спустя более 10-ти лет этот матч останется последним появлением четырехкратных чемпионов мира на самой главной футбольной арене.

В 2017-м году итальянцы достигли, как многие считали, самой низкой точки в своей истории, впервые за 59 лет не сумев квалифицироваться на чемпионат мира после поражения в плей-офф от Швеции. Но 5 лет спустя они опустились еще ниже, когда скромная Северная Македония преградила им путь на мундиаль в Катар.

Возможность пропустить ЧМ-2026 вновь породила мрачные разговоры, а перспектива третьего подряд отсутствия на мировом первенстве остается вполне реальной. Парадокс заключается в том, что между этими двумя самыми мрачными моментами в истории итальянского футбола команда под руководством Роберто Манчини в 2021 году сумела завоевать титул чемпиона Европы, вырвав его в эпическом финале против Англии.

То, что должно было стать новым началом, вскоре превратилось в классическое исключение. После внезапного завершения цикла Манчини, даже один из лучших итальянских тренеров последних 20 лет, Лучано Спаллетти, не смог вывести национальную команду из упадка. Сначала последовал ранний вылет из Евро-2024 после поражения в 1/8 финала от Швейцарии, затем – вылет в четвертьфинале Лиги наций.

Все это подготовило почву для катастрофического начала следующей отборочной кампании чемпионата мира, в которой Италия стартовала с разгромного поражения Норвегии со счетом 0:3. Несмотря на победу над Молдовой, предыдущие результаты привели к увольнению Спаллетти и поставили перед его преемником, Дженнаро Гаттузо, практически невыполнимую задачу – пройти квалификацию без необходимости проведения стыковых матчей.

Причины этого затянувшегося кризиса, возможно, самого глубокого в истории сборной Италии, многочисленные и глубокие. Они заключаются в структурных недостатках, в неспособности адаптироваться к изменениям, которые трансформировали футбол как в тактическом, так и в физическом плане. Но еще более серьезно то, что Италия потеряла способность выявлять и развивать таланты, приняв модели управления, которые явно не принесли результатов.

Победа на ЧМ-2006 ознаменовала кульминацию целой плеяды выдающихся игроков – Буффона, Несты, Каннаваро, Пирло, Тотти, Дель Пьеро – которые в предыдущие годы были близки к триумфу. В то же время, победа в серии пенальти над Францией в Берлине также ознаменовала закат великой эпохи. После этого не только результаты национальной сборной ухудшились, но и итальянские клубы перестали добиваться крупных международных успехов.

Италия, которая в следующем году праздновала триумф в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира благодаря «Милану», не выигрывала ни одного из этих трофеев после 2010 года. Этот же период принес и первый тревожный сигнал: катастрофический чемпионат мира 2010 года в Южной Африке, где действующие чемпионы под руководством Марчелло Липпи не смогли выйти из группы.

С тех пор клубы Серии А 4 раза выходили в финалы Лиги чемпионов и дважды в финалы Лиги Европы, но только «Аталанта» смогла выиграть ЛЕ. В целом было очень мало престижных результатов, и создается ощущение, что разрыв с европейской элитой не просто увеличился со времен золотой эпохи итальянского футбола 1990-х и начала 2000-х годов, а фактически изменил баланс сил.

Сравнение Серии А с АПЛ сейчас практически невозможно. Высший дивизион Англии создал непреодолимую пропасть, вызванную притоком миллиардов от телеканалов и глобальных инвесторов. Английские клубы перестали быть просто спортивными ассоциациями и превратились в развлекательные компании, способные привлекать капитал со всего мира. Сначала они инвестировали в современные стадионы, призванные генерировать новые потоки доходов (продажа сувениров, рестораны, магазины, мероприятия), а затем – в приобретение лучших игроков и тренеров.

В Италии поток денег от телевизионных прав создал замкнутый круг, поскольку клубы сосредоточились на краткосрочных расходах для поддержания имиджа, а не на построении устойчивого будущего. Они игнорировали стареющую инфраструктуру, не модернизируя стадионы, которые становились все более устаревшими и непривлекательными даже для иностранных болельщиков, представляющих собой растущий рынок.

Самое худшее то, что они перестали инвестировать в развитие молодежи, которая составляет основу будущего всего итальянского футбола – и, как следствие, национальной сборной. Это одна из главных причин кризиса. Иначе не объяснить, почему страна, которая в каждую послевоенную эпоху воспитывала игроков высочайшего уровня, теперь с трудом собирает конкурентоспособную сборную и, по сравнению со многими другими странами, имеет мало востребованных талантов на международном уровне.

Неслучайно последний большой триумф Италии на Евро-2020 был построен вокруг нескольких игроков, которые окрепли за границей, таких как Доннарумма, Жоржиньо и Верратти, чей опыт за пределами Серии А позволил им поднять свой уровень игры. И сейчас в попытке вернуться на чемпионат мира после многолетнего перерыва, Италия снова возлагает надежды на игроков более высокого международного уровня: Доннарумму, Калафьори, Тонали и Кина, который вернулся в Серию А готовым форвардом хорошего уровня.

Среди нынешнего поколения молодых итальянских футболистов сложно найти игрока, способного закрепиться в стартовом составе одного из ведущих европейских клубов. Этот недостаток качества отражает систему, неспособную идти в ногу со временем; футбольную культуру, которая не смогла поставить талант в центр своего мышления или проявить смелость, доверяя молодым игрокам. Многие из них, несмотря на многообещающую карьеру в академиях и молодежных сборных, оказываются в Серии B или даже Серии C ради того, чтобы получать игровое время, или уезжают за границу за опытом.

Таким был путь и у Франческо Эспозито, нынешнего форварда «Интера», который впечатлил своей игрой в аренде за «Специю», заслужив место в основной команде, после чего вернулся в Милан и получил вызов в сборную Италии, за которую забил уже три гола. Молодого нападающего уже сравнивают с такими легендами, как Кристиан Вьери и Лука Тони, но этот случай остается исключением, а не тенденцией в итальянской футбольной культуре, которая до сих пор рассматривает молодость как слабость, а не как перспективу.

Есть еще одна тревожная тенденция, связанная с сокращением числа молодых итальянцев, выбирающих футбол в качестве своего любимого вида спорта. Появление новых национальных героев в других дисциплинах сместило акцент: Янник Синнер и Маттео Берреттини – итальянские лидеры в мире тенниса, София Годжа и Федерика Бриньоне – в лыжном спорте, также наблюдается возрождение итальянских волейбольных команд.

В этом контексте, полном противоречий и трудностей, тренеру национальной сборной, кто бы это ни был, приходится жить под огромным давлением. Еще одна неудача станет последним ударом по политической и управленческой системе, которая в последние годы демонстрировала неутешительные результаты, проводила очень мало структурных реформ и теперь рискует частью своей репутации, не в состоянии принять даже давно обещанный закон о реконструкции стадионов. Можно сказать, что момент истины для итальянского футбола настал прямо сейчас.

Cергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal