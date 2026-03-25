Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Сине-желтая сборная минимально переиграла Северную Ирландию
Сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.
Турнир в группе 5 в период с 25 по 31 марта принимает Румыния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
25 марта в 11:00 в поединке 1-го тура Украина U-19 нанесла поражение Северной Ирландии U-19 (1:0).
Единственный в матче гол забил хавбек бельгийского Гента Александр Сорока на 47-й минуте матча.
Далее сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко сыграет еще два поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.
В группе 5 следующими соперниками сине-желтых станут Казахстан U-19 (28 марта в 11:00) и Румыния U-19 (31 марта в 17:00).
Поединки в 7 группах проходят с 23 по 31 марта. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.
Квалификация ЧЕ-2026 U-19. Группа 5
1-й тур, 25 марта. Буфтя (Румыния). Стадион НФЦ.
11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0
Гол: Александр Сорока, 47
Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Калюжный, Малов (Оличенко, 80), Сорока (Фещенко, 87), Тютюнов, Каменский (Есин, 87), Богданов (Бойко, 90+4), Попов (Губенко, 87).
Северная Ирландия U-19: Грейси, Сьюэлл, Симпсон, Ликок, Готорн (Девайн, 87), Макклюр (к), М. Уилсон (Керр, 68), Шеридан, Корри (А. Уилсон, 68), Макговерн, О'Нилл.
Турнирная таблица
1-й тур, 25 марта
- 17:00. Казахстан – Румыния
2-й тур, 28 марта
- 11:00. Украина – Казахстан
- 16:30. Румыния – Северная Ирландия
3-й тур, 31 марта
- 17:00. Румыния – Украина
- 17:00. Северная Ирландия – Казахстан
Элит-раунд. Состав групп
- Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция
- Группа 2: Англия, Португалия, Польша, Сербия
- Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария
- Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия
- Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия
- Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия
- Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения
