Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19

Сборная Украины U-19 успешно стартовала в элит-раунде квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

Турнир в группе 5 в период с 25 по 31 марта принимает Румыния.

25 марта в 11:00 в поединке 1-го тура Украина U-19 нанесла поражение Северной Ирландии U-19 (1:0).

Единственный в матче гол забил хавбек бельгийского Гента Александр Сорока на 47-й минуте матча.

Далее сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко сыграет еще два поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

В группе 5 следующими соперниками сине-желтых станут Казахстан U-19 (28 марта в 11:00) и Румыния U-19 (31 марта в 17:00).

Поединки в 7 группах проходят с 23 по 31 марта. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19. Группа 5

1-й тур, 25 марта. Буфтя (Румыния). Стадион НФЦ.

11:00. Украина – Северная Ирландия – 1:0

Гол: Александр Сорока, 47

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (к), Калюжный, Малов (Оличенко, 80), Сорока (Фещенко, 87), Тютюнов, Каменский (Есин, 87), Богданов (Бойко, 90+4), Попов (Губенко, 87).

Северная Ирландия U-19: Грейси, Сьюэлл, Симпсон, Ликок, Готорн (Девайн, 87), Макклюр (к), М. Уилсон (Керр, 68), Шеридан, Корри (А. Уилсон, 68), Макговерн, О'Нилл.

Турнирная таблица

1-й тур, 25 марта

17:00. Казахстан – Румыния

2-й тур, 28 марта

11:00. Украина – Казахстан

16:30. Румыния – Северная Ирландия

3-й тур, 31 марта

17:00. Румыния – Украина

17:00. Северная Ирландия – Казахстан

Элит-раунд. Состав групп

Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция

Группа 2: Англия, Португалия, Польша, Сербия

Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария

Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия

Группа 5: Украина , Румыния, Казахстан, Северная Ирландия

Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия

Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения

