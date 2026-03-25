  4. ВИДЕО. Как Сорока принес победу Украине U-19 над Северной Ирландией
Евро U19
УКРАИНА U19
25.03.2026 11:00 – FT 1 : 0
Северная Ирландия U19
25 марта 2026, 21:23 | Обновлено 25 марта 2026, 21:29
ВИДЕО. Как Сорока принес победу Украине U-19 над Северной Ирландией

Победный гол сине-желтая команда забила на 47-й минуте игры отбора к ЧЕ-2026

ФК Гент. Александр Сорока

Сборная Украины U-19 с победы стартовала в Румынии в элит-раунде квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

25 марта в 11:00 в поединке 1-го тура Украина U-19 нанесла поражение Северной Ирландии U-19 (1:0).

Единственный в матче гол забил хавбек бельгийского Гента Александр Сорока на 47-й минуте матча.

В другом матче первого тура Казахстан U-19 переиграл Румынию U-19 со счетом 2:0.

Турнирное положение: Казахстан, Украина (по 3 очка), Северная Ирландия, Румыния (по 0).

Далее сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко сыграет против Казахстана U-19 (28 марта в 11:00) и Румыния U-19 (31 марта в 17:00). Только победитель группы выйдет на Евро-2027 U-19.

Квалификация ЧЕ-2026 U-19. Группа 5

1-й тур, 25 марта. Буфтя (Румыния). Стадион НФЦ

11:00. Украина U-19 – Северная Ирландия U-19 – 1:0

Гол: Александр Сорока, 47

17:00. Казахстан U-19 – Румыния U-19 – 2:0

Голы: Абилай Толеухан, 13, Азамат Туякбаев, 66

Турнирная таблица

New Zelander
на Сантьягу Бернабео грали ?
