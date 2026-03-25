Украина U-19 – Северная Ирландия U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сборная Украины U-19 проводит стартовый матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

25 марта в 11:00 в поединке 1-го тура играют команды Украина U-19 и Северная Ирландия U-19.

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко проведет три поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

Украина U-19 играет в группе 5, соперники сине-желтых – Северная Ирландия U-19 (25 марта в 11:00), Казахстан U-19 (28 марта в 11:00), Румыния U-19 (31 марта в 17:00). Турнир в группе 5 в период с 25 по 31 марта принимает Румыния.

Поединки в 7 группах проходят с 23 по 31 марта. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину соревнований (Уэльсу) в финальной стадии ЧЕ-2026 U-19, которая пройдет с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.

Состав сборной Украины U-19

Вратари: Назар Домчак (Карпаты Львов), Денис Марченко (Оболонь Киев), Назар Макаренко (Александрия)

Защитники: Ярослав Милокост (Шахтер Донецк), Юрий Кокодиняк (Карпаты Львов), Кирилл Дигтярь (Металлист Харьков), Никита Калюжный (Шахтер Донецк), Данило Малов (Гандзасар Капан, Армения), Егор Шерстюк (Металлист Харьков)

Полузащитники: Александр Сорока (Гент, Бельгия), Александр Каменский (Кривбасс Кривой Рог), Владислав Тютюнов (Шахтер Донецк), Константин Губенко (Динамо Киев), Александр Фещенко (Оболонь Киев), Богдан Оличенко (Бавария, Германия), Константинос Плищ (Олимпиакос, Греция), Артур Ухань (Татран Прешов, Словакия), Демьян Есин (Кальви Ноале, Италия)

Нападающие: Богдан Попов (Эмполи, Италия), Дмитрий Богданов (Унион Берлин, Германия), Ярослав Бойко (Валенсия, Испания).

Квалификация ЧЕ-2026 U-19

Группа 5. Румыния. Расписание матчей

1-й тур, 25 марта

11:00. Украина – Северная Ирландия

17:00. Казахстан – Румыния

2-й тур, 28 марта

11:00. Украина – Казахстан

16:30. Румыния – Северная Ирландия

3-й тур, 31 марта

17:00. Румыния – Украина

17:00. Северная Ирландия – Казахстан

Элит-раунд. Состав групп

Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция Группа 2: Англия, Португалия, Польша, Сербия Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения

Украина U-19 – Северная Ирландия U-19. LIVE трансляция

