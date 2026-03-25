В среду, 25-го марта, состоится поединок 1-го тура второго раунда квалификации чемпионата Европы-2026 U19, в котором сразятся Украина U19 и Северная Ирландия U19. Матч пройдет во Буфте, на поле стадиона «Football Centre FRF», начало в 11:00.

Система международных турниров в категории юношей до 19 лет достаточно сложная и запутанная, и чтобы попасть на будущий Евро-2026 в Уэльсе этим летом командам нужно пройти несколько кругов отбора. Первый состоялся осенью прошлого года, когда Украина в группе с Албанией, Черногорией и Словакией заняла первое место с максимальным количеством очков и без пропущенных мячей. Теперь у коллектива Дмитрия Михайленко впереди еще один групповой раунд, в квартете с Казахстаном, Северной Ирландией и Румынией, из которого лишь одна сборная выйдет в финальный раунд. Права на ошибку в таких условиях попросту нет.

Состав сборной Украины

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Денис Марченко («Оболонь» Киев), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Юрий Кокодиняк («Карпаты» Львов), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Никита Калюжный («Шахтер» Донецк), Даниил Малов («Гандзасар» Капан, Армения), Егор Шерстюк («Металлист» Харьков).

Полузащитники: Александр Сорока («Гент», Бельгия), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Владислав Тютюнов («Шахтер» Донецк), Константин Губенко («Динамо» Киев), Александр Фещенко («Оболонь» Киев), Богдан Оличенко («Бавария» Мюнхен, «Германия»), Константинос Плищ (Олимпиакос Пирей, Греция), Артур Ухань (Татран Пряшев, Словакия), Демьян Есин («Кальви Ноале», Италия).

Нападающие: Богдан Попов («Эмполи», Италия), Дмитрий Богданов («Унион» Берлин, Германия), Ярослав Бойко («Валенсия», Испания).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.38 для Украины U19 и 7.53 для Северной Ирландии U19. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U19 – Северная Ирландия U19, за которой можно следить в украинской версии сайта.