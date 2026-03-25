  Михайленко определил состав Украины U-19 на матч против Северной Ирландии
25 марта 2026, 10:32 | Обновлено 25 марта 2026, 10:33
Михайленко определил состав Украины U-19 на матч против Северной Ирландии

25 марта в 11:00 пройдет игра 1-го тура элит-раунда отбора к ЧЕ-2026 U-19

УАФ. Дмитрий Михайленко

Назван состав сборной Украины U-19 на стартовый матч элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19 по футболу.

25 марта в 11:00 в поединке 1-го тура сыграют команды Украина U-19 и Северная Ирландия U-19.

Сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) под руководством Дмитрия Михайленко проведет три поединка элит-раунда квалификации ЧЕ-2026 U-19.

Украина U-19 играет в группе 5, соперники сине-желтых – Северная Ирландия U-19 (25 марта в 11:00), Казахстан U-19 (28 марта в 11:00), Румыния U-19 (31 марта в 17:00). Турнир в группе 5 в период с 25 по 31 марта принимает Румыния.

Стартовый состав Украины U-19 на матч против Северной Ирландии U-19

