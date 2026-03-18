Сборная Украины U-19 объявила состав на поединки элит-раунда Евро-2026

Главный тренер сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2007 года рождения) Дмитрий Михайленко определился с составом команды, которая будет готовиться к трем поединкам элит-раунда квалификации Евро-2026.

Состав сборной Украины

Вратари: Назар Домчак («Карпаты» Львов), Денис Марченко («Оболонь» Киев), Назар Макаренко («Александрия»).

Защитники: Ярослав Милокост («Шахтер» Донецк), Юрий Кокодиняк («Карпаты» Львов), Кирилл Дегтяр («Металлист» Харьков), Никита Калюжный («Шахтер» Донецк), Даниил Малов («Гандзасар» Капан, Армения), Егор Шерстюк («Металлист» Харьков).

Полузащитники: Александр Сорока («Гент», Бельгия), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Владислав Тютюнов («Шахтер» Донецк), Константин Губенко («Динамо» Киев), Александр Фещенко («Оболонь» Киев), Богдан Оличенко («Бавария» Мюнхен, «Германия»), Константинос Плищ (Олимпиакос Пирей, Греция), Артур Ухань (Татран Пряшев, Словакия), Демьян Есин («Кальви Ноале», Италия).

Нападающие: Богдан Попов («Эмполи», Италия), Дмитрий Богданов («Унион» Берлин, Германия), Ярослав Бойко («Валенсия», Испания).

Сборная Украины (U-19) оказалась в группе 5, соперниками «сине-желтой» команды будут сборные Румынии, Казахстана и Северной Ирландии. Турнир в группе 5 в период с 25 по 31 марта будет принимать Румыния.

Расписание матчей в группе 5

25 марта

11:00, Украина – Северная Ирландия

17:00, Казахстан – Румыния

28 марта

11:00, Украина – Казахстан

16:30, Румыния – Северная Ирландия

31 марта

17:00, Румыния – Украина

17:00, Северная Ирландия – Казахстан

Евро-2026 (U-19). Элит-раунд квалификации

Группа 1: Германия, Австрия, Греция, Швеция.

Группа 2: Великобритания, Португалия, Польша, Сербия.

Группа 3: Хорватия, Франция, Норвегия, Швейцария.

Группа 4: Чехия, Дания, Бельгия, Латвия.

Группа 5: Украина, Румыния, Казахстан, Северная Ирландия.

Группа 6: Италия, Турция, Словакия, Венгрия.

Группа 7: Испания, Нидерланды, Финляндия, Словения.

Поединки в семи группах будут проходить 23-31 марта. Победители групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Уэльсу, в финальной стадии, которая будет проходить с 28 июня по 11 июля.

Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля.