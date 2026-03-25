ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией

Сборная Украины провела открытую тренировку в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.

Сине-желтая команда 26 марта в 21:45 сыграет матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против команды Швеции.

Также вечером состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.

Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией