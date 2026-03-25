ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией
Вечером 26 марта в Валенсии состоится матч плей-офф квалификации ЧМ-2026
Сборная Украины провела открытую тренировку в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.
Сине-желтая команда 26 марта в 21:45 сыграет матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против команды Швеции.
Также вечером состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.
Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
