Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
25 марта 2026, 22:23 | Обновлено 25 марта 2026, 22:54
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией

Вечером 26 марта в Валенсии состоится матч плей-офф квалификации ЧМ-2026

УАФ

Сборная Украины провела открытую тренировку в Валенсии на стадионе Сьюдад де Валенсия, где играет клуб Леванте.

Сине-желтая команда 26 марта в 21:45 сыграет матч плей-офф квалификации ЧМ-2026 против команды Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Также вечером состоялась пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва и защитника команды Ильи Забарного.

Победитель игры выйдет в финал плей-офф квалификации ЧМ-2026, где 31 марта за путевку на мундиаль сыграет против лучшего в паре Польша – Албания.

ФОТО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией

Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
chackk
Для  мене в цій збірній не вистачає Мудрика..якась вона неповноцінна
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
