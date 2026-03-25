Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рыбакина и Пегула определили полуфиналистку турнира WTA 1000 в Майами
WTA
25 марта 2026, 21:38 | Обновлено 25 марта 2026, 22:03
Рыбакина и Пегула определили полуфиналистку турнира WTA 1000 в Майами

Елена в трех сетах одолела Джессику в поединке 1/4 финала тысячника во Флориде

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Джессика Пегула (США) [5] – 2:6, 6:3, 6:4

Это было девятое очное противостояние соперниц. Рыбакина в шестой раз одолела Пегулу.

В полуфинале Елена встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Хейли Баптист.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Muskrat2
Є така тварина мул - гібрид коня та віслюка. 
Ответить
0
kollekciy
Чомусь Рибакіна на Марту налаштовується на повну силу, хоча повинна була грати у пів сили з такою суперницею, а проти сильної Пегули, чомусь вийшла зовсім розібрана. В такої Елени і Марта могла виграти перший сет спокійно. Тай далі, особливо в третьому сеті Рибакіна грала все одно явно слабше ніж з Мартою. 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем