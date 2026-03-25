Рыбакина и Пегула определили полуфиналистку турнира WTA 1000 в Майами

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.

В четвертьфинале казахстанка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 2 часа и 16 минут.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Джессика Пегула (США) [5] – 2:6, 6:3, 6:4

Это было девятое очное противостояние соперниц. Рыбакина в шестой раз одолела Пегулу.

В полуфинале Елена встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Хейли Баптист.