WTA 25 марта 2026, 21:38 | Обновлено 25 марта 2026, 22:03
Рыбакина и Пегула определили полуфиналистку турнира WTA 1000 в Майами
Елена в трех сетах одолела Джессику в поединке 1/4 финала тысячника во Флориде
25 марта 2026, 21:38 | Обновлено 25 марта 2026, 22:03
671
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана вышла в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Майами, США.
В четвертьфинале казахстанка в трех сетах переиграла Джессику Пегулу (США, WTA 5) за 2 часа и 16 минут.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/4 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – Джессика Пегула (США) [5] – 2:6, 6:3, 6:4
Это было девятое очное противостояние соперниц. Рыбакина в шестой раз одолела Пегулу.
В полуфинале Елена встретится либо с Ариной Соболенко, либо с Хейли Баптист.
Чомусь Рибакіна на Марту налаштовується на повну силу, хоча повинна була грати у пів сили з такою суперницею, а проти сильної Пегули, чомусь вийшла зовсім розібрана. В такої Елени і Марта могла виграти перший сет спокійно. Тай далі, особливо в третьому сеті Рибакіна грала все одно явно слабше ніж з Мартою.
