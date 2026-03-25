Что дальше, Мохамед?

24 марта 33-летний форвард Мохамед Салах официально заявил, что летом покинет «Ливерпуль». Девятилетняя история египетского бомбардира в стане «красных» подходит к концу, однако профессиональная карьера Салаха продолжится, так как окончательно прощаться с футболом африканец пока не планирует.

И пока в «Ливерпуле» активно подыскивают преемника для Салаха, сам форвард должен дать ответ на другой вопрос: где же он окажется в следующем сезоне? И в этой истории, несмотря на множественные прежние сообщения, прямо сейчас все не так уж и однозначно…

Уже больше года активный и предметный интерес к подписанию Мохамеда Салаха проявляют клубы из Саудовской Аравии. Писали и об «Аль-Хиляле», и об «Аль-Иттихаде», однако в какой-то период представители Ближнего Востока прекратили любые серьезные контакты, связанные с потенциальным трансфером египтянина, хотя и сохранили готовность активизироваться в подходящий момент.

Дело в том, что саудитам не понравилось, как представители Салаха и сам футболист повели себя год назад, когда в апреле 2025-го Мохамед продлил трудовое соглашение с «Ливерпулем» на два года. Арабские клубы рассчитывали, что египетский форвард действительно настроен на сотрудничество с ними, но в какой-то момент они посчитали, что Салах попросту использовал их интерес к его персоне в переговорах с «Ливерпулем», чтобы получить максимально выгодные условия от англичан.

Последний фактор вынудил клубы из Саудовской Аравии изменить стратегию в отношении подписания Салаха. Еще в конце минувшего года стало понятно, что в зимнее трансферное окно саудиты не будут торговаться с «Ливерпулем» по Мохамеду, если только не будет выполнено одно ключевое условие – Салах должен сам публично объявить о желании покинуть стан «красных». В январе этого не произошло, зато в конце марта Мохамед все-таки решился пойти на серьезные изменения в карьере, которые произойдут уже летом…

По данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, несмотря на контракт до лета 2027 года, «Ливерпуль» позволит Мохамеду Салаху уйти уже в конце сезона-2025/26 в статусе свободного агента и не будет требовать никаких компенсаций от самого футболиста или его нового клуба в знак уважения к прежним достижениям египтянина в стане «красных» и желания африканца начать новый этап в своей карьере. Этот факт можно было бы назвать победой клубов из Саудовской Аравии, которым не придется ничего платить за одну из топовых звезд современного футбола, если бы не одно обстоятельство…

После начала войны между США, Израилем и их союзниками против Ирана обстановка на Ближнем Востоке в аспекте безопасности крайне осложнилась, из-за чего многие трансферные советники тамошних футбольных клубов покинули регион, а дальнейшее кадровое планирование фактически поставлено на паузу. Очевидно, что не слишком-то горят желанием ехать в «горячие точки» и сами игроки, поэтому вариант с Саудовской Аравией для Салаха прямо сейчас, мягко говоря, не выглядит идеальным.

Любопытно, что ряд инсайдеров из Британии сообщает, что в последние дни интерес к подписанию Мохамеда Салаха начали проявлять клубы североамериканской MLS. Подобного рода контакты существовали и ранее, но особо серьезно к ним представители Мохамеда не относились, так как понимали, что клубы из Северной Америки, в отличие от представителей Ближнего Востока, точно не будут готовы платить за египтянина трансферную компенсацию. Сейчас же, когда Салах объявил о грядущем уходе из «Ливерпуля», а английский клуб изъявил готовность отпустить египтянина бесплатно, ситуация может кардинально измениться.

По сути, ключевой проблемой на пути Салаха в MLS являются зарплатные требования египтянина. Если в Северной Америке найдется клуб, который будет готов их удовлетворить, то вероятность того, что Мохамед предпочтет такой трансфер переезду в Саудовскую Аравию оценивается как весьма высокая.

Впрочем, важно понимать, что в аспекте будущего Мохамеда Салаха слишком многое зависит от ситуации в формате «здесь и сейчас». Если оценивать обстановку по состоянию на сегодня, то клубы MLS выглядят фаворитами в борьбе за Салаха, но если в ближайшем будущем война США, Израиля и союзников против Ирана прекратится, а стороны найдут решение, которое вернет мир на ближневосточный регион, то тягаться с богатыми саудитами североамериканцам будет уже куда проблематичнее.

Более того, не стоит забывать, что для клубов из Саудовской Аравии потенциальное подписание Мохамеда Салаха является чем-то своего рода сакральным, ведь речь идет о мусульманском футболисте в арабской стране. И не просто игроке, а общепризнанной звезде мирового футбола, благодаря чему Салах может затмить в аспекте популярности в саудовской Про-лиге даже португальца Криштиану Роналду. И тогда уже последнему, вполне возможно, придется искать себе новое место работы, чтобы едва ли не впервые в карьере оказаться в тени кого-то другого…

В общем, интересных раскладов в этой истории хватает, поэтому запасайтесь попкорном и внимательно следите за всеми сериями трансферных новостей…