ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах объявил, что покинет клуб по окончании сезона 2025/26. Футболист обратился к болельщикам в соцсетях с прощальным видео.

«К сожалению, этот день настал. Это начало моего прощания. Я покидаю «Ливерпуль» в конце сезона. Я никогда не представлял, насколько этот клуб, город и люди станут частью моей жизни. «Ливерпуль» – это не просто клуб, это страсть, история и дух. Мы вместе праздновали победы и переживали сложные моменты.

Спасибо всем, кто был частью команды, особенно игрокам и фанатам. Ваша поддержка была невероятной, и я никогда этого не забуду. Уходить всегда тяжело, но вы подарили мне лучшие годы. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб навсегда останется моим домом. Спасибо вам за все – благодаря вам я никогда не буду один», – сказал Салах.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года, провел более 400 матчей, забил 255 голов и выиграл все ключевые трофеи с клубом.