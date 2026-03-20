  4. Салах получил травму в матче с Галатасараем и не поедет в сборную Египта
20 марта 2026, 18:55 | Обновлено 20 марта 2026, 18:56
Салах получил травму в матче с Галатасараем и не поедет в сборную Египта

У звезды «Ливерпуля» мышечная травма

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что Мохамед Салах пропустит матч «Ливерпуля» против «Брайтона» в Премьер-лиге из-за мышечной травмы.

«Это действительно необычно. В результате можно ожидать следующее: он не будет доступен на завтрашний матч», – сказал Слот.

На вопрос, сколько времени он может пропустить, главный тренер добавил: «Плюс для «Ливерпуля» и для нас в том, что мы идем на международную паузу. Минус для Египта – что он не сможет поехать туда.

Мы надеемся, что благодаря тому, как Мо заботится о своем теле, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях. История показывает, что он может вернуться раньше других.

Но остаются всего два недели до следующего матча, так что надеемся, что за это время он сможет вернуться».

Салах был вынужден покинуть поле во втором тайме домашнего матча Лиги чемпионов против «Галатасарая» (4:0), в котором он забил третий гол своей команды.

Иван Чирко Источник: ФК Ливерпуль
