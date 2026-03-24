Стало известно, на каких условиях Салах покинет Ливерпуль

Во вторник, 24 марта 2026 года, египетский нападающий Мохамед Салах официально объявил, что покинет английский «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» позволит 33-летнему футболисту уйти на бесплатной основе, хотя его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В клубе с уважением отнеслись к желанию игрока начать новый этап в карьере.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.