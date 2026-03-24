Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, на каких условиях Салах покинет Ливерпуль
Англия
24 марта 2026, 23:43 |
407
1

Стало известно, на каких условиях Салах покинет Ливерпуль

Клуб позволит вингеру пойти бесплатно

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Во вторник, 24 марта 2026 года, египетский нападающий Мохамед Салах официально объявил, что покинет английский «Ливерпуль» по окончании текущего сезона.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «Ливерпуль» позволит 33-летнему футболисту уйти на бесплатной основе, хотя его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В клубе с уважением отнеслись к желанию игрока начать новый этап в карьере.

В сезоне 2025/26 Мохамед Салах провел 34 матча на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ливерпуль Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ свободный агент
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ЗРП 1039
не тянет дед европейский футбол пора кости погреть в Дубае где денег намного больше а стараться даже не нужно ! 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем