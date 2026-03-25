  4. Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25 марта 2026, 13:05
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ

Президент УАФ напомнил об основных принципах организации

Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко отреагировал на требования относительно судейства в Украинской Премьер-лиге, выдвинутые житомирским «Полесьем» и поддержанные большинством клубов УПЛ:

«Этим обращением мы выражаем вам свое уважение и готовность к диалогу. В последние дни мы получили несколько писем от украинских клубов и публичных заявлений. Считаем необходимым дать один комплексный публичный ответ на все обращения.

Основные принципы, на которых строится работа УАФ сегодня, – это открытость и прозрачность. Мы всегда открыты для совместной работы и готовы принимать адекватные и конструктивные предложения от вас, которые соответствуют регламентным нормам УАФ, УЕФА и ФИФА.

Приглашаем президента УПЛ, президентов и владельцев клубов на официальную встречу 14 апреля в 12:00 в «Дом футбола» в Киеве. Выражаем искреннюю надежду, что на этот раз удастся собрать первых лиц клубов УПЛ для обсуждения проблем, реальных шагов и внедрения реформ в профессиональном футболе».

По теме:
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Лассина ТРАОРЕ: «Соперники Шахтера по чемпионату Украины знают об этом»
Суркис обратился к легенде Динамо: «Вы отдали лучшие годы карьеры...»
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной
Футбол | 25 марта 2026, 13:14 0
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной
Талант сборной Швеции пропустил последнюю тренировку перед игрой с Украиной

Виллиот Сведберг не появился на футбольном поле

Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25 марта 2026, 08:43 27
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты

Балакин и Шурман не получали никакой выгоды

Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25.03.2026, 10:27
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24.03.2026, 19:03
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Комментарии 6
Spaceman
А до чого тут бунт? Бунтують хіба що раби, а в даному випадку - це клуби,які платять їм зарплату..Тупий заголовок..
kadaad .
Компания обосравшхся хочет что-то решить с помощью административного давления.
Diesel
Андруша вже давно продався гнилій системі УАФ
ГАВАРЯЩАЯ голова. 
Mednyj
Головне що б Бурбас був
Євгеній Січкаренко
15 інших власників клубів одностайно проголосують за виключення динамо з УПЛ
Ukraine
Цікаво чим все це завершиться.
Як би "не сунули в кабінетах" ДК за вуха у верх турнірної таблиці - цього б і не було.
Популярные новости
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 16
Футбол
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
