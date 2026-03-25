Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Президент УАФ напомнил об основных принципах организации
Президент Украинской футбольной ассоциации Андрей Шевченко отреагировал на требования относительно судейства в Украинской Премьер-лиге, выдвинутые житомирским «Полесьем» и поддержанные большинством клубов УПЛ:
«Этим обращением мы выражаем вам свое уважение и готовность к диалогу. В последние дни мы получили несколько писем от украинских клубов и публичных заявлений. Считаем необходимым дать один комплексный публичный ответ на все обращения.
Основные принципы, на которых строится работа УАФ сегодня, – это открытость и прозрачность. Мы всегда открыты для совместной работы и готовы принимать адекватные и конструктивные предложения от вас, которые соответствуют регламентным нормам УАФ, УЕФА и ФИФА.
Приглашаем президента УПЛ, президентов и владельцев клубов на официальную встречу 14 апреля в 12:00 в «Дом футбола» в Киеве. Выражаем искреннюю надежду, что на этот раз удастся собрать первых лиц клубов УПЛ для обсуждения проблем, реальных шагов и внедрения реформ в профессиональном футболе».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виллиот Сведберг не появился на футбольном поле
Балакин и Шурман не получали никакой выгоды
Як би "не сунули в кабінетах" ДК за вуха у верх турнірної таблиці - цього б і не було.