25 марта 2026, 14:03 | Обновлено 25 марта 2026, 14:07
Два пропущенных. Украина U-16 уступила сверстникам из Турции

Товарищеский матч состоялся в турецком городе Сиде

УАФ

Сборная Украины U-16 провела первый спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

25 марта в 12:00 в городе Сиде (Турция) Украина U-16 уступила команде Турции U-16 (0:2).

Сине-желтая команда пропустила два гола от турецких сверстников на 32-й и 78-й минутахю

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков.

У сине-желтых запланировано еще два товарищеских матча: против Норвегии U-16 (28 марта в 14:00) и Марокко U-16 (30 марта. в 11:00).

Товарищеский матч юношеских сборных

25 марта 2026. Сиде (Турция)

12:00. Турция U-16 – Украина U-16 – 2:0

Голы: Метехан Эксинер, 32. Эсад Дениз, 78

Следующие матчи Украины U-16

  • 28 марта. 14:00. Украина U-16 – Норвегия U-16
  • 30 марта. 11:00. Украина U-16 – Марокко U-16

По теме:
Турция U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Назван стартовый состав сборной Украины U-16 на матч против Турции U-16
В заявку сборной Украины U-16 вошли футболисты Реала, Барселоны, Милана
Николай Степанов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25 марта 2026, 09:15 10
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Футбол | 25.03.2026, 08:02
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Мы не можем менять арбитров, как перчатки»
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:11
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24.03.2026, 19:03
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 1
Теннис
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 31
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 11
Футбол
