Два пропущенных. Украина U-16 уступила сверстникам из Турции
Товарищеский матч состоялся в турецком городе Сиде
Сборная Украины U-16 провела первый спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.
25 марта в 12:00 в городе Сиде (Турция) Украина U-16 уступила команде Турции U-16 (0:2).
Сине-желтая команда пропустила два гола от турецких сверстников на 32-й и 78-й минутахю
Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).
Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков.
У сине-желтых запланировано еще два товарищеских матча: против Норвегии U-16 (28 марта в 14:00) и Марокко U-16 (30 марта. в 11:00).
Товарищеский матч юношеских сборных
25 марта 2026. Сиде (Турция)
12:00. Турция U-16 – Украина U-16 – 2:0
Голы: Метехан Эксинер, 32. Эсад Дениз, 78
Следующие матчи Украины U-16
- 28 марта. 14:00. Украина U-16 – Норвегия U-16
- 30 марта. 11:00. Украина U-16 – Марокко U-16
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
