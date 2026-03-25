Два пропущенных. Украина U-16 уступила сверстникам из Турции

Сборная Украины U-16 провела первый спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

25 марта в 12:00 в городе Сиде (Турция) Украина U-16 уступила команде Турции U-16 (0:2).

Сине-желтая команда пропустила два гола от турецких сверстников на 32-й и 78-й минутахю

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков.

У сине-желтых запланировано еще два товарищеских матча: против Норвегии U-16 (28 марта в 14:00) и Марокко U-16 (30 марта. в 11:00).

Товарищеский матч юношеских сборных

25 марта 2026. Сиде (Турция)

12:00. Турция U-16 – Украина U-16 – 2:0

Голы: Метехан Эксинер, 32. Эсад Дениз, 78

Следующие матчи Украины U-16

28 марта. 14:00. Украина U-16 – Норвегия U-16

30 марта. 11:00. Украина U-16 – Марокко U-16

