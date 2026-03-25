25 марта 2026, 09:47 | Обновлено 25 марта 2026, 09:51
104
0

Турция U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 марта в 12:00 товарищеский матч юношеских сборных в Турции

25 марта 2026, 09:47 | Обновлено 25 марта 2026, 09:51
104
0
Турция U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Сборная Украины U-16 проводит первый спарринг во время мартовского учебно-тренировочного сбора в Турции.

25 марта в 12:00 в городе Сиде (Турция) играют команды Турция U-16 и Украина U-16.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 г.р.) проводит учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция).

У сине-желтых запланировано три товарищеских матча. Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игроков.

Расписание спаррингов сборной Украины U-16

  • 25 марта. 12:00. Турция – Украина
  • 28 марта. 14:00. Украина – Норвегия
  • 30 марта. 11:00. Украина – Марокко

Состав сборной Украины U-16

Вратари: Игорь Галдин (Леванте, Испания), Матвей Микула (Брага, Португалия), Давид Кравец (Реал Мадрид, Испания)

Защитники: Максим Мисюра, Даниил Лапунов (оба – Шахтер Донецк), Константин Кислянка (Рух Львов), Богдан Бегметюк (Милан, Италия), Кирилл Савченко (Хайдук Сплит, Хорватия), Дмитрий Пушкалов (Металлист 1925 Харьков), Тимофей Резник (ЛНЗ Черкассы)

Полузащитники: Илья Бирладяну, Ростислав Кудла (оба – Шахтер Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – Рух Львов), Артем Ковбасюк (Кишварда, Венгрия), Данило Долгий (Динамо Киев), Артем Рыбак (Барселона, Испания), Давид Видзивашец (Ювентус, Италия)

Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – Рух Львов), Артур Мартынюк (Динамо Киев)

Турция U-16 – Украина U-16. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

