В заявку сборной Украины U-16 вошли футболисты Реала, Барселоны, Милана

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 года рождения) проведет учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция), в течение которого сыграет три товарищеских матча.

Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игрока, среди которых есть представители «Барселоны», мадридского «Реала» и «Милана».

Состав сборной Украины U-16:

Вратари: Игорь Галдин («Леванте», Испания), Матвей Микула («Брага», Португалия), Давид Кравец («Реал» Мадрид, Испания)

Защитники: Максим Мисюра, Даниил Лапунов (оба – «Шахтер» Донецк), Константин Кислянка («Рух» Львов), Богдан Бегметюк («Милан», Италия), Кирилл Савченко («Хайдук» Сплит, Хорватия), Дмитрий Пушкалов («Металлист 1925»), Тимофей Резник (ЛНЗ Черкассы).

Полузащитники: Илья Бирладяну, Ростислав Кудла (оба – «Шахтер» Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – «Рух» Львов), Артем Ковбасюк («Кишварда», Венгрия), Даниил Довгий («Динамо» Киев), Артем Рыбак («Барселона», Испания), Давид Видзивашец («Ювентус» Турин, Италия).

Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – «Рух» Львов), Артур Мартынюк («Динамо» Киев).

Расписание спаррингов сборной Украины U-16

25 марта, 12:00. Турция – Украина

28 марта, 14:00. Украина – Норвегия

30 марта, 11:00. Украина – Марокко

Указано киевское время начала матчей.