В заявку сборной Украины U-16 вошли футболисты Реала, Барселоны, Милана
Главный тренер Владимир Самборский вызвал на учебно-тренировочный сбор в Турции 22 игрока
Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2010 года рождения) проведет учебно-тренировочный сбор в городе Сиде (Турция), в течение которого сыграет три товарищеских матча.
Главный тренер Владимир Самборский вызвал на сбор 22 игрока, среди которых есть представители «Барселоны», мадридского «Реала» и «Милана».
Состав сборной Украины U-16:
Вратари: Игорь Галдин («Леванте», Испания), Матвей Микула («Брага», Португалия), Давид Кравец («Реал» Мадрид, Испания)
Защитники: Максим Мисюра, Даниил Лапунов (оба – «Шахтер» Донецк), Константин Кислянка («Рух» Львов), Богдан Бегметюк («Милан», Италия), Кирилл Савченко («Хайдук» Сплит, Хорватия), Дмитрий Пушкалов («Металлист 1925»), Тимофей Резник (ЛНЗ Черкассы).
Полузащитники: Илья Бирладяну, Ростислав Кудла (оба – «Шахтер» Донецк), Илья Островский, Денис Гордеев (оба – «Рух» Львов), Артем Ковбасюк («Кишварда», Венгрия), Даниил Довгий («Динамо» Киев), Артем Рыбак («Барселона», Испания), Давид Видзивашец («Ювентус» Турин, Италия).
Нападающие: Артем Федушко, Олег Дзюринец, Илья Бодак (все – «Рух» Львов), Артур Мартынюк («Динамо» Киев).
Расписание спаррингов сборной Украины U-16
- 25 марта, 12:00. Турция – Украина
- 28 марта, 14:00. Украина – Норвегия
- 30 марта, 11:00. Украина – Марокко
Указано киевское время начала матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
